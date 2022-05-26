Соседов рассказал, останется ли за Пугачёвой образ Примадонны после отъезда

Журналист Сергей Соседов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Алла Пугачёва носит звание народной артистки СССР, а образ Примадонны «прилип» к певице благодаря стараниям журналистов. По его словам, прозвища, как и звания, не передаются по наследству и не переходят из рук в руки. Так Соседов ответил на вопрос, станет ли кто-то из звезд шоу-бизнеса новой Примадонной российской эстрады, если Пугачёва не вернется в Россию.

Примадонна — это не звание. Это образ, который стараниями журналистов, ищущих образные ориентиры, прилип к певице, благодаря ее песне с одноименным названием, посвященной, кстати, Людмиле Гурченко. То же самое произошло с образом императрицы из песни, которую спела Ирина Аллегрова. И теперь она везде и всюду представляема как Императрица, а сама Аллегрова ненавидит это прозвище. Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания, они не переходят из рук в руки, — отметил Соседов.

Он напомнил, что Пугачёва носит на себе различные образы: Арлекино, Женщина, которая поёт, Мадам Брошкина, Примадонна. Все они связаны только с ней и никому не перейдут.

Причем Примадонна в случае с Пугачёвой пишется с заглавной буквы, поскольку это именно образ. Примадоннами никогда не называли эстрадных певиц, это слово пришло к нам из оперного мира. Пугачёва же Примадонной стала исключительно благодаря своей песне, — подытожил журналист.

Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин подверглись резкой критике после того, как уехали из страны. И если юморист делает какие-то заявления и выходит на связь с публикой, то певица предпочитает отмалчиваться и не комментировать ни своё длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.

Ранее телеведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов высказался по поводу возможного возвращения домой звёздной пары. По его мнению, Галкина надо оставить в Израиле, а Пугачёву как «народное достояние» вернуть на родину.