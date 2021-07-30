Собчак пожаловалась на плохой характер своего сына

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на плохой характер своего сына Платона. Она отметила, что ребёнок в моменты «детского говнизма» — её копия.

«Своя Кровь» — удивительная вещь. В моменты «детского говнизма» ты сразу чётко видишь, в кого характер, и это примиряет тебя. Глупо ведь злиться на себя в другом человеке, — написала она.

К посту она прикрепила два кадра с сыном. На втором фото у Платона недовольное лицо. Собчак отметила: это «стопроцентная классическая Ксюша».

Телеведущая родила своего первенца в 35 лет. Отцом единственного ребёнка Ксении стал актёр Максим Виторган. Мальчику дали имя Платон и двойную фамилию Виторган-Собчак. В ноябре этого года ребёнку исполнится пять лет.

Ранее сообщалось, что российская актриса Елена Яковлева посетовала, что люди интересуются татуировками её сына Дениса, а не его личностью. Артистка откровенно отметила, что 28-летний молодой человек — «грамотный, образованный, начитанный мальчик», а кроме нательных изображений у него ещё «замечательная душа».