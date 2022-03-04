«Со своим президентом нюхают на пару»: Михалков о заочном аресте на Украине

Российский режиссёр Никита Михалков в комментарии NEWS.ru отреагировал на свой заочный арест властями Украины — о соответствующем решении суда в Киеве заявила генпрокурор соседнего государства Ирина Венедиктова. Михалков заявил, что если глава надзорного ведомства «предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару».

Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой — отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск «Бесогона», который выходит как раз сегодня, но боюсь, ей это уже не поможет, — отметил Михалков.

Венедиктова заявила, что суд в Киеве заочно арестовал российского режиссёра Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает деятеля культуры в нарушении закона за его высказывания в поддержку войны.

Она добавила, что режиссёр может быть задержан при пересечении границы практически любого государства. По словам генпрокурора, запущена процедура объявления Михалкова в международный розыск.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии. Она также добавила, что эта защита распространяется и на людей с украинскими корнями. Она при этом не стала приводить примеры такой агрессии и дискриминации в отношении русскоязычного населения.