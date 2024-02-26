Смерть мамы, критика СВО, шампанское за взрыв Прилепина: где Вера Полозкова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вера Полозкова

Поэтесса Вера Полозкова выступила против проведения военной операции РФ на Украине и критиковала российскую власть. Где она сейчас, что говорила о Захаре Прилепине, почему ее не признали иноагентом?

Что Полозкова говорила об СВО

Полозкова покинула Россию в марте 2022 года. Вместе с собой она забрала детей: сыновей Фёдора и Савву и дочь Арину.

«Я уехала из страны, забрала детей. <...> Это все очень горько, но не самое лютое, что происходит. Потому что тектонические плиты с таким грохотом и треском расходятся, что твоя частная история меркнет на этом фоне», — говорила поэтесса в шоу «Георгий за кадром».

В декабре 2022 года писательница рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), что финансово поддерживает Украину. По словам Полозковой, часть средств от концертов она переводит подруге, проводящей сборы на тактическую медицину, обмундирование и бронежилеты для ВСУ.

В этом же интервью поэтесса негативно высказалась о действиях РФ на Украине и в Донбассе. По ее мнению, трагедии в одесском Доме профсоюзов могло не произойти, если бы не вмешательство российской стороны.

После этого Екатерина Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета проверит высказывания поэтессы на предмет дискредитации Вооруженных сил России. По ее словам, в случае выявления такого факта материалы будут переданы в правоохранительные органы.

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ, — за гранью понимания», — говорила Мизулина.

Как Полозкова отреагировала на покушение на Прилепина

В июне 2023 года было совершено покушение на писателя и сопредседателя СРЗП Захара Прилепина. После этого Полозкова в нескольких интервью негативно высказалась о его литературе.

В интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Полозкова ответила на вопрос журналиста, открыла ли она бутылку шампанского в день покушения на Прилепина, как обещала в 2017 году, уточнив, что это произойдет в момент, когда публицисту «наконец отстрелят башку». Писательница заявила, что «максимум — пивко», поскольку террористы до «шампанского не дотянули». Вместе с этим поэтесса отметила, что не испытывает злорадства по поводу покушения, и назвала произошедшее ужасом, добавив, что не желает никому смерти.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания поэтессы на оправдание терроризма, а также признать ее иноагентом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Захар Прилепин

Кроме того, Общероссийский народный фронт (ОНФ) потребовал изъять из продажи книги поэтессы. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов объяснил предложение тем, что поэтесса живет за границей и выступает с такими циничными и антигуманными заявлениями.

«Книги Веры Полозковой активно продаются в российских книжных магазинах, и она продолжает получать за это авторские отчисления. Уверен, что для предприятий книжной отрасли финансировать человека, оправдывающего терроризм и убийство российских граждан, морально неприемлемо», — считает Кузнецов.

После запроса депутата главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской Полозкова оказалась в поле зрения ФСБ. Федеральная служба безопасности проверяла поэтессу на предмет оправдания и пропаганды терроризма.

По состоянию на 26 февраля книги Полозковой доступны к продаже на маркетплейсах и в книжных магазинах в России.

Где сейчас Вера Полозкова

37-летняя поэтесса в одиночку воспитывает троих детей. В Москве у Полозковой осталась мать, однако недавно стало известно, что родительница умерла. Журналистка Анна Монгайт рассказала, что мама поэтессы ушла из жизни 23 февраля.

«У Веры Полозковой, Верочки, как ее называют все вокруг меня, 23 февраля умерла в Москве мама», — написала Монгайт.

В последнем интервью Полозкова рассказала, что сначала уехала в Индию, где прожила несколько месяцев, а затем какое-то время находилась в Грузии. Сейчас поэтесса вместе с детьми живет на Кипре. Полозкова отметила, что наследники не сразу поняли, что это новый дом и вернуться в РФ больше не получится.

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