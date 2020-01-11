Министерство культуры РФ сменило руководство в одном из старейших творческих коллективов страны Государственном академическом русском хоре имени А.В. Свешникова. В пресс-службе ведомства сообщили, что это решение было принято после обращения артистов с указанием на многочисленные нарушения со стороны действующего руководства. В самом коллективе NEWS.ru заявили, что «в настоящее время хор находится на пике исполнительской формы», а письмо в министерство назвали «сфабрикованной анонимкой».

Приказ о прекращении трудового договора с руководителем ФГБУК «Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова» Евгением Волковым был подписан министром культуры Владимиром Мединским 30 декабря 2019 года. А уже на следующий день министерство приняло решение назначить на эту должность художественного руководителя другого творческого коллектива — Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова — Геннадия Дмитряка, который будет исполнять свои обязанности «по совместительству на 0,5 ставки» (копии обоих документов имеются в распоряжении NEWS.ru).

Официально о смене руководства в прославленном коллективе стало известно только под вечер 12 января. В пресс-службе Минкультуры сообщили, что смена художественного руководителя госхора имени Свешникова «произошла после обращения всего коллектива, указывающего на многочисленные нарушения со стороны руководства». В релизе ведомства подчеркивается, что Геннадий Дмитряк был назначен на должность после того, как артисты хора обратили внимание Министерства культуры на «состояние профессиональной несостоятельности и полного развала».

По результатам проведённой Министерством культуры РФ проверки было принято решение о досрочном расторжении контракта с художественным руководителем хора Евгением Волковым. Новый художественный руководитель Хора им. Свешникова Геннадий Дмитряк должен разобраться в ситуации, сложившейся в коллективе, а также принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В самом коллективе такое решение профильного министерства вызвало недоумение. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе хора, он находится на пике исполнительской формы, а также лидирует по количеству российских и мировых премьер, по уникальным программам.

Госхор — первый и единственный отечественный хоровой коллектив, выступивший с организованными исключительно собственной администрацией, без малейшей поддержки учредителя сольными концертами в лондонском Barbican Hall и парижском Salle Gaveau, он абсолютный лидер среди российских хоров по выступоениям на Исторической сцене ГАБТ, — подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Что касается письма, на которое ссылается Минкульт, то в Хоре имени Свешникова его называют сфабрикованной анонимкой. Как следует из протокола собрания трудового коллектива Госхора имени Свешникова от 21 ноября 2019 года (копия имеется в распоряжении NEWS.ru), присутствовашие на собрании «подтвердили о непричастности к написанию данного документа» и постановили «провести повторное собрание с участием руководства Госхора по результатам, проведённых проверок».

Артисты хора также отмечают, что решение министерства было сформировано без учёта мнения Президиума Всероссийского хорового общества, членом которого является Евгений Волков. Кроме того, коллектив опасается то, что под предлогом «экономической неэффективности» Хора Свешникова в будущем его могут объединить с Капеллой имени Юрлова, что приведёт к потере хором своей самобытности, основанной на непрерывной линии преемственности свешниковской школы.

В профессиональной среде также не видят никакой практической и творческой необходимости реорганизации. По словам директора концертных программ Московской филармонии, кастинг-директора Цюрихской оперы Михаила Фихтенгольца, Госхор имени А.В. Свешникова под руководством Евгения Волкова «расцвёл и преобразился за последние годы». Музыкальный критик и продюсер подчеркнул, что лично работал с прославленным коллективом, который «всегда проявлял себя с наилучшей стороны».

Тем не менее уже в этот вторник, 14 января, ожидается представление нового руководителя коллективу. Как подчеркнули в пресс-службе Минкультуры, в ближайшее время Геннадий Дмитряк также представит концепцию дальнейшего развития Хора им. Свешникова.