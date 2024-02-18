«Слово пацана», уход родителей, усыновление: как живет Маргарита Суханкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Маргарита Суханкина

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина продолжает творческую деятельность. Где в ближайшее время пройдут ее концерты, что известно о личной жизни певицы, как она связана с сериалом «Слово пацана»?

Чем известна Суханкина

Маргарита Суханкина родилась 10 апреля 1964 года в Москве.

В 1985 году вместе со своим другом Андреем Литягиным Суханкина записала композиции для группы «Зона активности». Потом он решил сосредоточиться на другом вокальном проекте — коллективе «Мираж».

Группа «Мираж» началась с песен «Видео», «Звезды нас ждут» и «Эта ночь», которые вошли в дебютный альбом коллектива. Голос, звучащий в них, принадлежал Суханкиной, но на гастроли ездили Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко.

Дело в том, что Суханкина тогда училась в консерватории и мечтала быть оперной певицей. Эстрадные песни она записывала для получения опыта. Однако педагог по вокалу заметила изменения в тембре голоса Суханкиной. Студентке консерватории нельзя было «портить» голос исполнением попсы, и она решила оставить «Мираж».

Спустя время Литягин вновь позвал певицу для записи альбома группы, и она согласилась.

После «Миража» Суханкина стала петь в Большом театре. Она ушла оттуда в 2002 году.

«Люди появлялись не пойми откуда. Конкурсы, по которым проходила я и мои соратники, отменили. И начали увольнять», — объясняла артистка.

В 2016 году Суханкина организовала собственный коллектив, в репертуар которого вошли композиции «Миража». В 2017 году состоялось театрализованное музыкальное шоу «Музыка нас связала».

После этого Литягин предпринял попытку запретить Суханкиной петь его хиты и в 2020 году выиграл суд у организаторов ее концертов в Волгограде.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Маргарита Суханкина

Что известно о личной жизни Суханкиной

Маргарита Суханкина была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал бизнесмен Антуан Маруно. Ради него артистка даже приняла католицизм, но брак распался через два года.

После этого исполнительница пыталась создать семью с композитором, затем с музыкантом Большого театра, который злоупотреблял алкоголем. Суханкина забеременела, но ей пришлось сделать аборт.

«Я забеременела в какой-то момент, после чего он устроил истерику, сказав, мол, родишь дебила, а ему надо зашиться, затем чиститься полгода. Грозился бросить меня», — вспоминала Суханкина в эфире программы «Судьба человека».

Спустя время певица вновь забеременела, но из-за воспалительного процесса беременность протекала неправильно, и ребенок умер.

Следующим избранником Суханкиной стал пианист и офицер в отставке. Но отношения тоже не сложились.

В 2013 году артистка усыновила четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Валерию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Маргарита Суханкина

«Прежде чем взять детей, я советовалась с родителями. Мне самой запретили к тому времени уже рожать. Сказали: только суррогатное материнство. Но это, как ни крути, чужое. Родители меня поддержали. Мама только предупредила: „Не бери грудничков“», — делилась она.

Недавно в программе «Секрет на миллион» Суханкина призналась, что уже шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, который младше ее.

«Он моложе меня немного. Он умный, он рукастый, держит дом с некоторых пор. Все чинит, если в доме что-то ломается», — рассказала она в шоу «Секрет на миллион».

Зачем Суханкина ушила желудок

В 2021 году Маргарита Суханкина решилась на гастрошунтирование. До операции по уменьшению желудка она весила 100 кг, после — 70 кг.

Сейчас артистка может есть все и не набирать вес, так как ее желудок теперь не больше наперстка. Однако она отдает предпочтение здоровой пище.

Что за трагедия случилась в жизни Суханкиной

В 2021 году Маргарита Суханкина осиротела. Ее мать и отец скончались от коронавируса с разницей в неделю. Они прожили вместе более 60 лет.

Артистка призналась, что до сих пор переживает из-за смерти родителей и чувствует свою вину, что не смогла спасти их.

Почему Суханкина поссорилась с братом

Маргарита Суханкина рассказала, что поссорилась с родным братом. Певица не общалась с ним 30 лет, он жил со своей семьей и не помогал родителям, однако после их смерти подал документы на наследство.

«Практически 30 лет мы с братом не общались. Брат в молодости женился, мы сделали обмен, бабушку забрали к себе, а в ее квартиру он пришел со своей семьей, женой и детьми. То есть он фактически отошел от нашей семьи, не помогал. Он решил, что родителей для него нет. Похороны мамы я сама организовала. Он привез деньги в конверте, это замечательно. Но этого бы не хватило даже на урну», — заявила она.

В итоге Суханкиной пришлось выкупить его долю в квартире за 2 млн рублей. Она добавила, что простила брата, но для нее «этого человека больше нет».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Маргарита Суханкина

Как Суханкина связана с сериалом «Слово пацана»

По словам Маргариты Суханкиной, песня «Новый герой» группы «Мираж» стала еще популярнее после того, как прозвучала в «Слове пацана».

«Я горда невероятно. И там звучит не только „Герой“ в каждом криминальном моменте этого фильма. Там и „Музыка нас связала“, и „Снова вместе“. Мне очень приятно было», — сказала она.

Артистка добавила, что после выхода сериала ее гонорары за выступления на корпоративах возросли.

Чем сейчас занимается Суханкина

Маргарита Суханкина продолжает творческую деятельность.

Ее ближайшие выступления запланированы в Омске (11 марта), Томске (13 марта), Новосибирске (14 марта), Великом Новгороде (28 марта), Саратове (1 апреля), Архангельске (5 апреля), Тольятти (14 апреля), Уфе (17 апреля), Ижевске (18 апреля), Тюмени (20 апреля), Екатеринбурге (22 апреля), Челябинске (24 апреля) и Кирове (27 мая).

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