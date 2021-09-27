Скончался кинокритик Кирилл Разлогов

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

Папа умер вчера, сердце, — приводит слова Разлоговой ТАСС.

Дату и место прощания объявят позднее.

Кирилл Разлогов был директором Российского института культурологии с 1989 по 2013 год, вёл авторскую программу «Культ кино» на телеканале «Культура». Под его авторством вышли около 20 книг и 600 научных работ по истории искусства и кино.

Ранее стало известно о смерти экс-нападающего «Зенита», футбольного тренера клуба «Ядро» Сергея Герасимца. Он скончался в возрасте 55 лет.