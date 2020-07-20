https://static.news.ru/photo/6ed593fc-c9a7-11ea-8205-fa163e074e61_660.jpg Хуан Марсе Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Барселоне скончался испанский писатель Хуан Марсе. Ему было 87 лет. О причинах смерти не сообщается.

Марсе — представитель «поколения пятидесятых годов», обладатель многих литературных наград.

Одним из наиболее известных произведений автора является роман «Последние вечера с Тересой» (1965), за который он получил премию Библиотеки Бреве как за лучшее произведение на испанском языке. Среди его романов — «Двуликий любовник» (1990), «Хвосты ящерицы» (2000) и «Чары Шанхая» (2002). Некоторые работы Марсе были экранизированы.

В 2008 году писатель был удостоен крупной литературной премии Мигеля де Сервантеса, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 10 июня в возрасте 78 лет скончался сатирик Анатолий Трушкин. Писатель больше месяца лечился от коронавируса. Три недели Трушкин лежал в реанимации. После ему стало лучше, его перевели в обычную палату. Через несколько дней состояние ухудшилось, писателя вернули в реанимацию. Позже Трушкин умер.