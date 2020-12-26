Скончался художник-сценограф театра «Сатирикон» Борис Валуев

https://static.news.ru/photo/f188b3a6-487d-11eb-9819-fa163e074e61_660.jpg Фото: satirikon.ru

Художник-сценограф московского театра «Сатирикон» Барис Валуев скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин.

Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более двадцати спектаклей «Сатирикона» и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра, — написал Райкин в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Он также выразил соболезнования супруге Валуева Наталье, его родным и близким.

Помимо оформления театральных представлений, Валуев участвовал в проектировании и строительстве уникальных общественных зданий, в том числе детского кинотеатра на Арбате, архитектурно-паркового комплекса «Климатрон» в Главном ботаническом саду АН СССР и дачи Совета министров СССР «Сосновый бор» под Кисловодском.

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря в возрасте 83 лет скончался художник и режиссёр фильмов «Цветик-семицветик» и «Вечерний лабиринт» Борис Бушмелёв.