Скончалась «ангел-хранитель» музея Большого театра Людмила Рыбакова

https://static.news.ru/photo/41c9c1c2-9cdd-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: bolshoi.ru

Старейший научный сотрудник музея Большого театра России Людмила Рыбакова ушла из жизни. Ей было 80 лет. Женщина умерла 22 мая.

В учреждении покойную называли «национальным достоянием» культурного заведения, «ходячей энциклопедией его истории», «главным музейным экспонатом» и «ангелом-хранителем» музея, говорится на официальном сайте Большого театра.

Главной работой Рыбаковой является книга «Война и музыка», вышедшая в 2005 году. Автор собрала документы, фотографии и мемуары, рассказывающие о жизни и деятельности Большого в период Великой Отечественной войны.

Покойная работала в музее театра с 1964-го. В 2017-м покинула службу по состоянию здоровья. Рыбакова была заслуженным работником культуры РФ и лауреатом премии Попечительского совета Большого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умерла российская переводчица и поэтесса Галина Усова. 22 мая 2020 года ей должно было исполниться 89 лет.

Она переводила книги Агаты Кристи, Джона Толкиена, Редьярда Киплинга, Джорджа Байрона и Уильяма Вордсворта.