Сестра Шукшиной: Маше отведена роль рупора чужих идей, её надо спасать

Сестра заслуженной артистки России Марии Шукшиной Ольга поделилась с NEWS.ru своим видением того, почему актриса, которая ранее, со слов родственницы, охотно делала прививки от гриппа, стала «главной антиваксершей России». Ольга Шукшина связала жёсткую позицию сестры против вакцинации от коронавируса с проблемами в семье Марии Шукшиной и её симпатией к идеям бывшего схиигумена Сергия, приговорённого на днях судом к 3,5 года тюрьмы. Ольга предположила, что её старшая сестра могла попасть под влияние секты царебожников. Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин, с которым также пообщался NEWS.ru, допустил верность её догадки.

«Не надо строить из себя святую, таковой не являясь»

— Как вы оцениваете факт блокировки YouTube-канала вашей сестры?

— Google объяснил, что Маша нарушила внутренние правила YouTube, известные всем пользователям. Размещая свой контент на данном ресурсе, человек соглашается с этими правилами.

pexels.com

Когда в стране идёт пандемия, которая повлекла массу смертей, высказываться про ковид и вакцинацию следует очень аккуратно. И я полагаю, что рассуждать о медицине надо всё же лицам, имеющим профильное образование. Моя сестра Мария такого образования не имеет, она никогда не интересовалась медициной и политикой. Её публикации и высказывания вызывают недоумение у всей нашей семьи.

Причём, давайте разберёмся, кто же осуществил эту блокировку? Путин? Мишустин? Вовсе нет. Блокировку осуществил YouTube, управляемый менеджерами из-за океана. Наверное, в Америке, которая выступает за здоровье своих граждан и призывает к вакцинации, подобные антиваксерские рассуждения также показались странными.

Давайте отмотаем время назад. Проблемы в нашей семье, и Машины проблемы в частности, начались не на прошлой неделе, а гораздо раньше. Отправной точкой, на мой взгляд, вы только не удивляйтесь, стали передачи Андрея Малахова о том, что девушка по имени Фрея Зильбер беременна от Машиного сына Макара. Однако Маша, по словам Зильбер, не хотела принимать ни ребёнка, ни потенциальную невестку.

Фрея Зильбер, 8 декабря 2017 года id461141403/vk.com

После серии передач по данному поводу оскорблённая Мария Васильевна выступила с петицией на одной из популярных интернет-площадок, требуя закрыть все отечественные ток-шоу разом. За то, что позволяют себе, по её мнению, «копаться в грязном белье».

Но это же твоё (или, если хочешь, наше) «грязное бельё»! Ты же просто хотела скрыть проблему, чтобы о ней никто не знал, чтобы это «бельё» не показывали! Ну так «застирай», то есть реши проблему — и тогда твоё (наше семейное) «грязное бельё» не будут «полоскать» посторонние люди.

Я вовсе не выступаю за демонстрацию «грязного белья». Но публичность даёт преимущество. Ты попал в некрасивую ситуацию, об этом стало известно — ну так исправь последствия. И о том, как нужно исправлять свои ошибки, расскажи всем публично, покажи правильный пример вместо того, чтобы скрывать неподобающее поведение и жаловаться на «плохого Андрея Малахова».

Отец учил нас: надо уметь признавать и исправлять свои ошибки. И это — правильный, «шукшинский» путь. Намного опаснее строить из себя святую, таковой не являясь. Вот это самый настоящий, страшный и опасный грех.

Кстати, примерно в этом духе ответил моей сестре на своей странице в соцсетях Андрей Малахов. Мол, уважаемая Мария Васильевна, вы разберитесь сначала в своей семье, а потом учите остальную страну жить. В итоге, кстати, внука она приняла. Так что спасибо Андрею Малахову и его программам — худо-бедно, но родственные отношения восстанавливаются хотя бы таким образом.

«Маша легко попадает под чужое влияние»

— Пока не очень понимаю, к чему вы ведёте.

— Сейчас объясню. Через некоторое время после скандала с Фреей происходит нашумевшая история с бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым — бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря. — NEWS.ru). Ксения Собчак пыталась сделать репортаж о происходящем в монастыре, но была избита. А вот мою сестру Марию Шукшину этот Романов, как ни странно, впустил в свою обитель и даже доверил снимать фильм о нём и его учении.

Обращение Марии Шукшиной в защиту о. Сергия Романова Скриншот с видео/Информационный портал семейной политики Иван-Чай/youtube.com

Следом за этим фильмом про Сергия, крайне комплиментарным, появляется ещё более провокационный антиваксерский ролик Марии. Совпадение? Не знаю, что и думать. Но Маша открыто поддерживала Сергия.

Бывший схиигумен, кстати, позиционирует себя как царебожник. Я не очень понимаю, что это такое. Но по моим ощущениям, за Машиными высказываниями стоят третьи лица. Я почти уверена, что тексты для её YouTube-канала и Instagram пишет не она сама, а кто-то иной «режиссирует», пишет за неё, прикрываясь её именем.

Царебожническая идея основана на вере в то, что последний российский император Николай II является соискупителем вместе с Христом. Они так его и называют — «Царь-искупитель». Для нормального христианина такая идея глубоко кощунственна. Николай Романов (бывший схиигумен Сергий) — царебожник. Есть и другие секты и отдельные люди, помешанные на царебожничестве. Сейчас Романов осуждён, но его секта — романовцев — продолжает существовать. Они продвигают конспирологические идеи: всемирный заговор хасидов, мировое правительство. Они говорят, что коронавирус нам якобы «забросили», что нам навязывают вакцину и происходит, по их мнению, «геноцид», человечество «хотят загнать в цифровой концлагерь». QR-коды называют числом Антихриста и несут тому подобную ересь. Среди них немало антиваксеров. Лидерам сект выгодна социальная напряжённость и раздрай в обществе. Я не исключаю, что Мария Шукшина может иметь отношение к романовцам или другому похожему сообществу. Известно, что когда Мария приехала к тогдашнему схиигумену Сергию, он её очаровал, она с восторгом восприняла его идеи, сняла о нём фильм. Я вижу, что она продвигает набор идей, которые высказывал Романов. В любой секте всегда нужны медийные люди, у которых есть возможность стать лидером общественного мнения хотя бы в каком-то сегменте населения. Александр Дворкин президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект

Я знаю свою сестру. И хоть отношения наши складывались по-разному, люблю её и желаю ей самого лучшего. Ранее, до всей этой истории с Сергием, Маша и интервью-то практически не давала. Она занималась исключительно профессией и собой. Была стопроцентной актрисой: играла роли, написанные авторами сценария, следовала указаниям режиссёра, вживалась в образ. Я считаю сестру очень хорошей актрисой.

Вот и сейчас, как мне кажется, на наших глазах происходит некое «кино», где Марии Васильевне Шукшиной отведена определённая роль говорящего рта, своего рода рупора некоей группы лиц.

— Намекаете, что её могли втянуть в секту?

— Я ни на что не намекаю, а всего лишь пытаюсь найти причину того, что с ней происходит.

На одной из телепередач (по-моему, она по каким-то причинам в итоге не вышла в эфир) известный сектовед Александр Дворкин объяснил, каким образом люди в принципе попадают в секты. По его словам, это происходит на пике серьёзной стрессовой ситуации. Человек в такой момент как бы обезволен. И тут раздаётся тонкий голосок какого-нибудь «батюшки», условного «отца Нектария». Есть такой персонаж, довольно известный, ещё к одной очень знаменитой семье втёрся в доверие. Возможно, что и не к одной той семье. Я допускаю, что он перехватил и Машу.

Скриншот с видео/Сырожа poluparalitik/mail.ru

Подозреваю, что катализатором попадания сестры под чужое влияние могла стать именно огласка её семейной ситуации с сыном, Фреей и новорождённым внуком. Введённая в тот самый глубочайший стресс, о котором говорил Дворкин, сестра могла стать лёгкой добычей для людей с сомнительными идеями. Это моё субъективное мнение. Скорее всего, Маша, начиная свою «общественную деятельность», всего-навсего хотела сместить внимание со своего внезапно обнаруженного «белья» и не думала, что всё так далеко зайдёт.

Кстати, я всегда говорила, что Маша и мама, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, очень похожи. У обеих хорошие внешние данные, характер ровный. Обе не склонны к глубинному анализу, но эмоциональны, ввиду чего легко попадают под чужое влияние. Той и другой достаточно налить елея в уши — и делай с обеими что хочешь.

Маше, наверное, сумели внушить: «Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания». Ну или что-то в этом роде. Я не утверждаю, но предполагаю. И очень опасаюсь за мою сестру. Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал её адептом — жертвой.

Как иначе объяснить, что умная, корректная и всегда благодарная Маша вдруг публично порочит власть, обижает премьер-министра Михаила Мишустина, который вручает ей орден, выпускает видео про какую-то секту с преступником в роли очередного «мессии»? Всё это не укладывается у меня в голове. Да, я очень боюсь за свою сестру, её надо спасать.

Что за странная у неё антиваксерская позиция сейчас, когда идёт пандемия и от опасного вируса умирают непривитые люди? Понимает ли моя сестра свою личную ответственность? Если да, то пусть, не навязывая своего мнения, расскажет о личном опыте: кто привился и кто не привился из её семьи: дети, внуки. Привита ли она сама?

Я уже вакцинировалась от коронавируса, в ближайшее время наша мама, Лидия Федосеева-Шукшина, также сделает прививку от COVID-19.

архив Ольги Шукшиной

Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть — будучи востребованной артисткой, не могла позволить себе пропустить съёмки.

«Какие же вы христиане? Вы — перевёртыши!»

— Человек, попадая под влияние секты, как правило, категорически перестаёт общаться с родственниками. Мария контактирует с вами, матерью?

— Нет, не общается. Ни со мной, ни с мамой. Даже когда случилась тяжелейшая ситуация, которая впоследствии нашумела на телевидении (Бари Алибасов переписал на своего помощника Сергея Моцаря квартиру Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. — NEWS.ru), даже тогда Маша не пришла на выручку. Я бы и на телевидение не обратилась с нашей бедой, если бы Маша подключилась и поддержала, помогла бы решить вопрос. Но она даже не позвонила. И нам пришлось выкарабкиваться самим — кричать, что мы в беде, спасите-помогите. И нам помогли — замечательный адвокат Юлия Вербицкая-Линник и другие добрые люди.

Маши среди них не было. Почему? У меня нет на это ответа.

При этом сестра называет себя верующей, христианкой. Но, извините, одна из библейских заповедей — «Возлюби ближнего своего». «Возлюби» — значит, в том числе помоги. А кто может быть ещё более «ближним», чем мать и сестра?!

От остальных-то сестёр — Кати и Насти (Екатерина — дочь Василия Шукшина от писательницы Виктории Софроновой, Анастасия — дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной от актёра и режиссёра Вячеслава Воронина. — NEWS.ru) я чувствую поддержку всегда. Маша их не принимает. К шестому десятку у неё не возникло почему-то желания даже нормально познакомиться с сёстрами.

После этих наших семейных злоключений вся страна задалась вопросом: если вы, Мария Васильевна, ратуете за христианские, семейные ценности и в это время ваша собственная семья горит в огне проблем, а вы даже не звоните, то какие же вы христиане? Вы — перевёртыши, не в христианстве должны находиться, а в либерализме. Те как раз пропагандируют индивидуализм.

Мария Шукшина Сергей Савостьянов/ТАСС

Почти на каждой передаче ведущие предлагали мне обратиться к Маше с экрана. И я обращалась, раз за разом билась в эту закрытую дверь без ручки. Потом перестала — а какой смысл себя в кровь-то разбивать, если нет никакой ответной реакции?! Не исключаю, что моей «миссией», в конечном счёте, станет спасение сестры Маши.

«Подумай хоть раз об отце. Он бы не одобрил»

— Сторонники и поклонники Марии считают, что её затравили в России.

— «Затравленным» людям, извините, не вручают государственные награды. А Марии Шукшиной вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В соцсетях, кстати, некоторые возмущались по этому поводу: мол, вы ей за антиваксерские высказывания даёте?

Я думаю, наградили в память о Василии Макаровиче и за её собственные, конечно же, заслуги в кинематографе.

То есть государство любит и ценит Марию Васильевну, поддерживает госнаградой. А она государство в ответ костерит.

Её выступление было очень напряжённым, начиналось со слов «Я сегодня всю ночь не спала...». Дальше началось то, что я называю театром одного актёра, — странный текст, крайне агрессивный, не самого лучшего качества, суть которого сводилась к критике власти, которая её же награждает. У меня и тут сложилось ощущение, что она произносила чужие слова, будучи в кем-то придуманном для неё образе. И критика ведь от неё звучала неконструктивная — кроме реплик, что «всё плохо» и «все плохие», ничего не предлагалось взамен, никаких вариантов.

Такое странное публичное неуважение к власти, государству, к зрителям. Думаю, что за всем этим стоят «кукловоды», поработившие волю и умело манипулирующие эмоциями. И так «смело сказала» — прямо во время широко транслируемой процедуры награждения. И, главное, «вовремя» — когда в условиях пандемии, кризиса и санкций стране нужны помощь, поддержка и объединение.

Но нет, у условных «кукловодов», похоже, совсем иные цели. Какие? Ну откуда мне-то знать? По счастью, следом за Машей выступал замечательный Юрий Стоянов, который вышел и сказал: «А вот я, в отличие от Марии Васильевны, сегодня хорошо спал». Он разрядил напряжённую обстановку, и собравшиеся зааплодировали. Юрий Стоянов спокойно, без эмоций, сказал, что дело артиста — это сцена и кино, а с остальным разберутся те, кто является профессионалами в своих областях. Но вряд ли Маша услышала мнение старшего и мудрого коллеги.

Юрий Стоянов Сергей Булкин/NEWS.ru

Я склонна согласиться с теми, кто спрашивает у Маши в соцсетях: «Мария, вот вам верят люди и не вакцинируются. Подхватывают болезнь, умирают. Вы понимаете, что эти смерти — на вашей совести?»

Ты бы портрет отца, Маша, перед собой поставила, хотя бы один раз вопрос ему мысленно задала: пап, я правильно делаю? Отец бы, уверена, её не одобрил. Самое трагическое, что страдает фамилия. Кстати, Маша ведь была не Шукшина.

Это я — одинокая мать, замуж не выходила, осталась при девичьей фамилии. Тогда как Маша была Трегубенко по мужу, она меняла фамилию, когда выходила замуж в первый раз. Но Маша Трегубенко «кукловодам», видимо, без надобности. Им нужна именно Мария Васильевна Шукшина. Значит, неким силам нужно затоптать фамилию Шукшиных.

— Каким вы видите будущее Марии?

— Я сама задаюсь этим вопросом. Поведёт людей на баррикады? Не нахожу ответа.

Хочу обратиться к обломкам своей семьи: давайте соберёмся за общим столом во имя Василия Макаровича. Чтобы вам — нам, всем нам — не стыдно было смотреть на его портрет.

Я не говорю, что я хорошая. У меня огромное количество недостатков, жизненных ошибок. Но я хотя бы это признаю и никого вокруг не обвиняю.

Считаю, если «прилетело», то виновата исключительно сама, — а значит, беги и исправляй ошибки, «застирывай бельё». Иногда — да, публично. А вдруг наш опыт — горький, болезненный — окажется кому-то полезен?!

Я живу без претензий на «обладание секретным знанием». Наоборот, мой мир сужен до маршрута «магазин, аптека за лекарствами маме, дом (приготовить-накормить маму)». Привожу в порядок отцовскую библиотеку. Тут всё запущено, полбиблиотеки исчезло. Куда — неизвестно. Это отдельная катастрофа. С кого спрашивать? Не с мамы же, которая и так уже еле дышит, у всё перемешалось в её голове. Тут уже, в отличие от Машиной ситуации, в силу возрастных особенностей.

Ольга Шукшина id153271341/vk.com

Меня-то не было больше 20 лет в родительской квартире, я с сыном жила в Шуе Ивановской области и не приезжала. А ты, Маша, позволь спросить, где была и куда смотрела? Почему допустила такое состояние уникальнейшего и бесценного наследия Василия Макаровича Шукшина?! Но и на этот вопрос сестра тоже мне вряд ли ответит. Сейчас за неё, похоже, говорят совсем другие люди или силы.