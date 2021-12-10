Сестра Шукшиной: Маше отведена роль рупора чужих идей, её надо спасать

Сестра заслуженной артистки России Марии Шукшиной Ольга поделилась с NEWS.ru своим видением того, почему актриса, которая ранее, со слов родственницы, охотно делала прививки от гриппа, стала «главной антиваксершей России». Ольга Шукшина связала жёсткую позицию сестры против вакцинации от коронавируса с проблемами в семье Марии Шукшиной и её симпатией к идеям бывшего схиигумена Сергия, приговорённого на днях судом к 3,5 года тюрьмы. Ольга предположила, что её старшая сестра могла попасть под влияние секты царебожников. Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин, с которым также пообщался NEWS.ru, допустил верность её догадки.
«Не надо строить из себя святую, таковой не являясь»
— Как вы оцениваете факт блокировки YouTube-канала вашей сестры?
— Google объяснил, что Маша нарушила внутренние правила YouTube, известные всем пользователям. Размещая свой контент на данном ресурсе, человек соглашается с этими правилами.
Когда в стране идёт пандемия, которая повлекла массу смертей, высказываться про ковид и вакцинацию следует очень аккуратно. И я полагаю, что рассуждать о медицине надо всё же лицам, имеющим профильное образование. Моя сестра Мария такого образования не имеет, она никогда не интересовалась медициной и политикой. Её публикации и высказывания вызывают недоумение у всей нашей семьи.
Причём, давайте разберёмся, кто же осуществил эту блокировку? Путин? Мишустин? Вовсе нет. Блокировку осуществил YouTube, управляемый менеджерами из-за океана. Наверное, в Америке, которая выступает за здоровье своих граждан и призывает к вакцинации, подобные антиваксерские рассуждения также показались странными.
Давайте отмотаем время назад. Проблемы в нашей семье, и Машины проблемы в частности, начались не на прошлой неделе, а гораздо раньше. Отправной точкой, на мой взгляд, вы только не удивляйтесь, стали передачи Андрея Малахова о том, что девушка по имени Фрея Зильбер беременна от Машиного сына Макара. Однако Маша, по словам Зильбер, не хотела принимать ни ребёнка, ни потенциальную невестку.
После серии передач по данному поводу оскорблённая Мария Васильевна выступила с петицией на одной из популярных интернет-площадок, требуя закрыть все отечественные ток-шоу разом. За то, что позволяют себе, по её мнению, «копаться в грязном белье».
Но это же твоё (или, если хочешь, наше) «грязное бельё»! Ты же просто хотела скрыть проблему, чтобы о ней никто не знал, чтобы это «бельё» не показывали! Ну так «застирай», то есть реши проблему — и тогда твоё (наше семейное) «грязное бельё» не будут «полоскать» посторонние люди.
Я вовсе не выступаю за демонстрацию «грязного белья». Но публичность даёт преимущество. Ты попал в некрасивую ситуацию, об этом стало известно — ну так исправь последствия. И о том, как нужно исправлять свои ошибки, расскажи всем публично, покажи правильный пример вместо того, чтобы скрывать неподобающее поведение и жаловаться на «плохого Андрея Малахова».
Отец учил нас: надо уметь признавать и исправлять свои ошибки. И это — правильный, «шукшинский» путь. Намного опаснее строить из себя святую, таковой не являясь. Вот это самый настоящий, страшный и опасный грех.
Кстати, примерно в этом духе ответил моей сестре на своей странице в соцсетях Андрей Малахов. Мол, уважаемая Мария Васильевна, вы разберитесь сначала в своей семье, а потом учите остальную страну жить. В итоге, кстати, внука она приняла. Так что спасибо Андрею Малахову и его программам — худо-бедно, но родственные отношения восстанавливаются хотя бы таким образом.
«Маша легко попадает под чужое влияние»
— Пока не очень понимаю, к чему вы ведёте.
— Сейчас объясню. Через некоторое время после скандала с Фреей происходит нашумевшая история с бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым — бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря. — NEWS.ru). Ксения Собчак пыталась сделать репортаж о происходящем в монастыре, но была избита. А вот мою сестру Марию Шукшину этот Романов, как ни странно, впустил в свою обитель и даже доверил снимать фильм о нём и его учении.
Следом за этим фильмом про Сергия, крайне комплиментарным, появляется ещё более провокационный антиваксерский ролик Марии. Совпадение? Не знаю, что и думать. Но Маша открыто поддерживала Сергия.
Бывший схиигумен, кстати, позиционирует себя как царебожник. Я не очень понимаю, что это такое. Но по моим ощущениям, за Машиными высказываниями стоят третьи лица. Я почти уверена, что тексты для её YouTube-канала и Instagram пишет не она сама, а кто-то иной «режиссирует», пишет за неё, прикрываясь её именем.
Царебожническая идея основана на вере в то, что последний российский император Николай II является соискупителем вместе с Христом. Они так его и называют — «Царь-искупитель». Для нормального христианина такая идея глубоко кощунственна. Николай Романов (бывший схиигумен Сергий) — царебожник. Есть и другие секты и отдельные люди, помешанные на царебожничестве.
Сейчас Романов осуждён, но его секта — романовцев — продолжает существовать. Они продвигают конспирологические идеи: всемирный заговор хасидов, мировое правительство. Они говорят, что коронавирус нам якобы «забросили», что нам навязывают вакцину и происходит, по их мнению, «геноцид», человечество «хотят загнать в цифровой концлагерь». QR-коды называют числом Антихриста и несут тому подобную ересь. Среди них немало антиваксеров.
Лидерам сект выгодна социальная напряжённость и раздрай в обществе. Я не исключаю, что Мария Шукшина может иметь отношение к романовцам или другому похожему сообществу. Известно, что когда Мария приехала к тогдашнему схиигумену Сергию, он её очаровал, она с восторгом восприняла его идеи, сняла о нём фильм. Я вижу, что она продвигает набор идей, которые высказывал Романов. В любой секте всегда нужны медийные люди, у которых есть возможность стать лидером общественного мнения хотя бы в каком-то сегменте населения.
Я знаю свою сестру. И хоть отношения наши складывались по-разному, люблю её и желаю ей самого лучшего. Ранее, до всей этой истории с Сергием, Маша и интервью-то практически не давала. Она занималась исключительно профессией и собой. Была стопроцентной актрисой: играла роли, написанные авторами сценария, следовала указаниям режиссёра, вживалась в образ. Я считаю сестру очень хорошей актрисой.
Вот и сейчас, как мне кажется, на наших глазах происходит некое «кино», где Марии Васильевне Шукшиной отведена определённая роль говорящего рта, своего рода рупора некоей группы лиц.
— Намекаете, что её могли втянуть в секту?
— Я ни на что не намекаю, а всего лишь пытаюсь найти причину того, что с ней происходит.
На одной из телепередач (по-моему, она по каким-то причинам в итоге не вышла в эфир) известный сектовед Александр Дворкин объяснил, каким образом люди в принципе попадают в секты. По его словам, это происходит на пике серьёзной стрессовой ситуации. Человек в такой момент как бы обезволен. И тут раздаётся тонкий голосок какого-нибудь «батюшки», условного «отца Нектария». Есть такой персонаж, довольно известный, ещё к одной очень знаменитой семье втёрся в доверие. Возможно, что и не к одной той семье. Я допускаю, что он перехватил и Машу.
Подозреваю, что катализатором попадания сестры под чужое влияние могла стать именно огласка её семейной ситуации с сыном, Фреей и новорождённым внуком. Введённая в тот самый глубочайший стресс, о котором говорил Дворкин, сестра могла стать лёгкой добычей для людей с сомнительными идеями. Это моё субъективное мнение. Скорее всего, Маша, начиная свою «общественную деятельность», всего-навсего хотела сместить внимание со своего внезапно обнаруженного «белья» и не думала, что всё так далеко зайдёт.
Кстати, я всегда говорила, что Маша и мама, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина, очень похожи. У обеих хорошие внешние данные, характер ровный. Обе не склонны к глубинному анализу, но эмоциональны, ввиду чего легко попадают под чужое влияние. Той и другой достаточно налить елея в уши — и делай с обеими что хочешь.
Маше, наверное, сумели внушить: «Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания». Ну или что-то в этом роде. Я не утверждаю, но предполагаю. И очень опасаюсь за мою сестру. Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал её адептом — жертвой.
Как иначе объяснить, что умная, корректная и всегда благодарная Маша вдруг публично порочит власть, обижает премьер-министра Михаила Мишустина, который вручает ей орден, выпускает видео про какую-то секту с преступником в роли очередного «мессии»? Всё это не укладывается у меня в голове. Да, я очень боюсь за свою сестру, её надо спасать.
Что за странная у неё антиваксерская позиция сейчас, когда идёт пандемия и от опасного вируса умирают непривитые люди? Понимает ли моя сестра свою личную ответственность? Если да, то пусть, не навязывая своего мнения, расскажет о личном опыте: кто привился и кто не привился из её семьи: дети, внуки. Привита ли она сама?
Я уже вакцинировалась от коронавируса, в ближайшее время наша мама, Лидия Федосеева-Шукшина, также сделает прививку от COVID-19.
Одна из наших родственниц как-то пошутила в близком кругу, что сама Маша, может быть, давно уже тайно вакцинированная. Я это допускаю. Раньше, как мне помнится, сестра всегда послушно прививалась, даже от гриппа. Боялась заболеть — будучи востребованной артисткой, не могла позволить себе пропустить съёмки.
«Какие же вы христиане? Вы — перевёртыши!»
— Человек, попадая под влияние секты, как правило, категорически перестаёт общаться с родственниками. Мария контактирует с вами, матерью?
— Нет, не общается. Ни со мной, ни с мамой. Даже когда случилась тяжелейшая ситуация, которая впоследствии нашумела на телевидении (Бари Алибасов переписал на своего помощника Сергея Моцаря квартиру Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. — NEWS.ru), даже тогда Маша не пришла на выручку. Я бы и на телевидение не обратилась с нашей бедой, если бы Маша подключилась и поддержала, помогла бы решить вопрос. Но она даже не позвонила. И нам пришлось выкарабкиваться самим — кричать, что мы в беде, спасите-помогите. И нам помогли — замечательный адвокат Юлия Вербицкая-Линник и другие добрые люди.
Маши среди них не было. Почему? У меня нет на это ответа.
При этом сестра называет себя верующей, христианкой. Но, извините, одна из библейских заповедей — «Возлюби ближнего своего». «Возлюби» — значит, в том числе помоги. А кто может быть ещё более «ближним», чем мать и сестра?!
От остальных-то сестёр — Кати и Насти (Екатерина — дочь Василия Шукшина от писательницы Виктории Софроновой, Анастасия — дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной от актёра и режиссёра Вячеслава Воронина. — NEWS.ru) я чувствую поддержку всегда. Маша их не принимает. К шестому десятку у неё не возникло почему-то желания даже нормально познакомиться с сёстрами.
После этих наших семейных злоключений вся страна задалась вопросом: если вы, Мария Васильевна, ратуете за христианские, семейные ценности и в это время ваша собственная семья горит в огне проблем, а вы даже не звоните, то какие же вы христиане? Вы — перевёртыши, не в христианстве должны находиться, а в либерализме. Те как раз пропагандируют индивидуализм.
Почти на каждой передаче ведущие предлагали мне обратиться к Маше с экрана. И я обращалась, раз за разом билась в эту закрытую дверь без ручки. Потом перестала — а какой смысл себя в кровь-то разбивать, если нет никакой ответной реакции?! Не исключаю, что моей «миссией», в конечном счёте, станет спасение сестры Маши.
«Подумай хоть раз об отце. Он бы не одобрил»
— Сторонники и поклонники Марии считают, что её затравили в России.
— «Затравленным» людям, извините, не вручают государственные награды. А Марии Шукшиной вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. В соцсетях, кстати, некоторые возмущались по этому поводу: мол, вы ей за антиваксерские высказывания даёте?
Я думаю, наградили в память о Василии Макаровиче и за её собственные, конечно же, заслуги в кинематографе.
То есть государство любит и ценит Марию Васильевну, поддерживает госнаградой. А она государство в ответ костерит.
Её выступление было очень напряжённым, начиналось со слов «Я сегодня всю ночь не спала...». Дальше началось то, что я называю театром одного актёра, — странный текст, крайне агрессивный, не самого лучшего качества, суть которого сводилась к критике власти, которая её же награждает. У меня и тут сложилось ощущение, что она произносила чужие слова, будучи в кем-то придуманном для неё образе. И критика ведь от неё звучала неконструктивная — кроме реплик, что «всё плохо» и «все плохие», ничего не предлагалось взамен, никаких вариантов.
Такое странное публичное неуважение к власти, государству, к зрителям. Думаю, что за всем этим стоят «кукловоды», поработившие волю и умело манипулирующие эмоциями. И так «смело сказала» — прямо во время широко транслируемой процедуры награждения. И, главное, «вовремя» — когда в условиях пандемии, кризиса и санкций стране нужны помощь, поддержка и объединение.
Но нет, у условных «кукловодов», похоже, совсем иные цели. Какие? Ну откуда мне-то знать? По счастью, следом за Машей выступал замечательный Юрий Стоянов, который вышел и сказал: «А вот я, в отличие от Марии Васильевны, сегодня хорошо спал». Он разрядил напряжённую обстановку, и собравшиеся зааплодировали. Юрий Стоянов спокойно, без эмоций, сказал, что дело артиста — это сцена и кино, а с остальным разберутся те, кто является профессионалами в своих областях. Но вряд ли Маша услышала мнение старшего и мудрого коллеги.
Я склонна согласиться с теми, кто спрашивает у Маши в соцсетях: «Мария, вот вам верят люди и не вакцинируются. Подхватывают болезнь, умирают. Вы понимаете, что эти смерти — на вашей совести?»
Ты бы портрет отца, Маша, перед собой поставила, хотя бы один раз вопрос ему мысленно задала: пап, я правильно делаю? Отец бы, уверена, её не одобрил. Самое трагическое, что страдает фамилия. Кстати, Маша ведь была не Шукшина.
Это я — одинокая мать, замуж не выходила, осталась при девичьей фамилии. Тогда как Маша была Трегубенко по мужу, она меняла фамилию, когда выходила замуж в первый раз. Но Маша Трегубенко «кукловодам», видимо, без надобности. Им нужна именно Мария Васильевна Шукшина. Значит, неким силам нужно затоптать фамилию Шукшиных.
— Каким вы видите будущее Марии?
— Я сама задаюсь этим вопросом. Поведёт людей на баррикады? Не нахожу ответа.
Хочу обратиться к обломкам своей семьи: давайте соберёмся за общим столом во имя Василия Макаровича. Чтобы вам — нам, всем нам — не стыдно было смотреть на его портрет.
Я не говорю, что я хорошая. У меня огромное количество недостатков, жизненных ошибок. Но я хотя бы это признаю и никого вокруг не обвиняю.
Считаю, если «прилетело», то виновата исключительно сама, — а значит, беги и исправляй ошибки, «застирывай бельё». Иногда — да, публично. А вдруг наш опыт — горький, болезненный — окажется кому-то полезен?!
Я живу без претензий на «обладание секретным знанием». Наоборот, мой мир сужен до маршрута «магазин, аптека за лекарствами маме, дом (приготовить-накормить маму)». Привожу в порядок отцовскую библиотеку. Тут всё запущено, полбиблиотеки исчезло. Куда — неизвестно. Это отдельная катастрофа. С кого спрашивать? Не с мамы же, которая и так уже еле дышит, у всё перемешалось в её голове. Тут уже, в отличие от Машиной ситуации, в силу возрастных особенностей.
Меня-то не было больше 20 лет в родительской квартире, я с сыном жила в Шуе Ивановской области и не приезжала. А ты, Маша, позволь спросить, где была и куда смотрела? Почему допустила такое состояние уникальнейшего и бесценного наследия Василия Макаровича Шукшина?! Но и на этот вопрос сестра тоже мне вряд ли ответит. Сейчас за неё, похоже, говорят совсем другие люди или силы.