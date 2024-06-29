Раскрыта тайна быстрого похудения Кэти Перри Daily Mail: Кэти Перри похудела благодаря системе питания Орландо Блума

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кэти Перри

Певица Кэти Перри похудела благодаря системе питания своего возлюбленного актера Орландо Блума, рассказал инсайдер Daily Mail. Он уточнил, что знаменитость всего лишь отказалась от полуфабрикатов. Кроме того, певица добавила в свою жизнь физическую активность, так как на носу у нее несколько концертов, добавил источник.

Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной. Теперь она придерживается системы питания Орландо. Она стала больше тренироваться, потому что хочет организовать несколько концертов в поддержку своего грядущего альбома, — рассказал инсайдер.

Кэти Перри ранее обвинили в использовании препаратов для похудения. Поводом стала ее фотография в купальнике на презентации новой песни.

Ранее телеведущая Опра Уинфри в эфире передачи WeightWatchers извинилась перед своими поклонниками за многолетнюю пропаганду диеты. Знаменитость подчеркнула, что задала стандарт, однако достичь его не смогла даже сама. По словам Уинфри, она не способна вспомнить, во скольких программах о похудении приняла участие. О последней своей диете телеведущая рассказывала в марте.