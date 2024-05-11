Опра Уинфри извинилась за то, что побуждала зрителей морить себя голодом Опра Уинфри извинилась перед поклонниками за многолетнюю пропаганду диет

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опра Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри в эфире передачи WeightWatchers извинилась перед своими поклонниками за то, что в течение многих лет она пропагандировала диеты. Знаменитость призналась, что задала стандарт, однако достичь его не смогла даже сама. По словам Уинфри, она не способна вспомнить, во скольких программах о похудении приняла участие.

Я была убежденной сторонницей диет. Я рассказывала о них на своих платформах: в своем журнале, в эфире своего ток-шоу, которое вела 25 лет, и в интернете. Я вложила в это многое. Я не могу сказать, в каком количестве программ о похудении и преображениях я участвовала <...>. Я побудила зрителей морить себя голодом с помощью жидкой диеты. Я задала стандарт, которого ни я, ни кто-либо другой не могли придерживаться, — заявила Уинфри.

В частности, она извинилась за эпизод шоу, в рамках которого вынесли на сцену тележку с жиром. Таким образом Уинфри хотела показать зрителям, как много килограммов ей удалось скинуть благодаря жидкой диете.

О последней своей диете телеведущая рассказывала месяцем ранее. Уинфри заявила, что смогла без жестких ограничений сбросить порядка 20 килограммов. По ее словам, все дело в особой системе питания, которая включает в себя обилие углеводов.