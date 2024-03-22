Опра Уинфри раскрыла секрет похудения на углеводах Опра Уинфри рассказала о похудении на 20 кг

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Американская телеведущая Опра Уинфри рассказала в беседе с изданием People, что смогла без жестких ограничений сбросить порядка 20 килограммов. По ее словам, все дело в особой системе питания, которая включает в себя обилие углеводов.

Так, она соблюдает определенный калораж. Ежедневно она потребляет не более 1700 ккал. В качестве примеров своих завтраков она привела ягодный смузи, йогурт, овсяную кашу и хлопья. При этом Опра может себе позволить в первой половине суток даже десерт.

Во время ланча ведущая предпочитает есть сэндвич с индейкой, сыром, томатами и авокадо, вегетарианский бургер или кабачковый суп. На ужин она ест темный рис и котлеты из куриной грудки или макароны с овощной смесью и рыбой.

Звезда добавила, что часто перекусывает в течение дня. Для этого она выбирает фрукты или тосты с арахисовым маслом.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, какие ошибки чаще всего допускают люди при похудении. К ним она отнесла голодание, несоблюдение режима питания, отсутствие физической нагрузки, малое распределение воды при норме 0,3 л на 1 кг веса и отсутствие нормальной продолжительности сна.