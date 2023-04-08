Сафронов рассказал, на что потратит 10 млрд в случае победы над Wildberries Сафронов заявил, что в случае победы над Wildberries потратит 10 млрд рублей на благотворительность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пункт выдачи заказов интернет-магазина Wildberries

Художник Никас Сафронов признался NEWS.ru, что если ему удастся выиграть суд над маркетплейсом Wildberries, все присужденные ему деньги пойдут на благотворительность. Он подал иск на онлайн-магазин, обвинив его в использовании изображений с его картинами, а также имени Никас в продукции. Сумма компенсации, которую требует художник, составляет 10 млрд рублей.

Все деньги, конечно, уйдут туда же, куда ушел аппарат ИВЛ, который во время пандемии был куплен и отправлен детской больнице, два миллиона в Каспийск: на благотворительные акции. Мы жертвуем огромные суммы. Недавно помогли мальчику, которого подлец-депутат переехал и бросил на дороге, привезли в Москву мальчика, помогали с лечением, — рассказал Сафронов.

Он подчеркнул, что столь большая сумма будет направлена на сопоставимый по объемам проект. Художник рассказал о планах создать целый кластер, связанный с глазными операциями. По его мнению, эта проблема сильно недооценена обществом и в его силах будет исправить ситуацию. При этом Сафронов уточнил, что на личные цели он не потратит ни рубля.

Сегодня я вижу для себя такую миссию, что если будет такое колоссальное состояние, мы сможем его грамотно использовать на благотворительные цели в 100-процентном объеме. Ни копейки не пойдет на личные цели, — добавил он.

О том, что Сафронов подал в суд на Wildberries и потребовал от маркетплейса 10 млрд рублей, художник ранее рассказал NEWS.ru. Он уточнил, что долго и тяжело зарабатывал свое имя, а потому и запросил такую нескромную сумму. По мнению Сафронова, все, кто хочет воспользоваться именем честного и трудолюбивого человека, должны ощутить «весь гнев справедливого наказания и закона».