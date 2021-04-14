Садальский сообщил об уходе их жизни телеведущего Марусева

https://static.news.ru/photo/43ef774e-9d13-11eb-a395-96000091f725_660.jpg Олег Марусев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярный актёр театра и кино, а также телеведущий Олег Марусев скончался. Ему было 76 лет. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил близкий друг Марусева, артист Станислав Садальский.

По его словам, он получил звонок из Гильдии актёров и впал в ступор. Звонивший ему рассказал о смерти Марусева, рыдая.

В память о близком друге артист процитировал четверостишье поэта Серебряного века Валерия Брюсова.

Ты слышишь, друг, в вечернем звоне // Своей судьбе не прекословь! // Нам свищет соловей на клёне: //Любовь и Смерть, Смерть и Любовь! — написал Садальский в Instagram.

Марусев — заслуженный артист России. Он вёл такие телевизионные программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото», отмечает Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, советский артист, звезда картины «Будни уголовного розыска» Борис Мирус скончался во Львове. Ему было 93 года. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Национального театра имени Марии Заньковецкой.

В настоящий момент причина смерти артиста неизвестна. В театре назвали Мируса гордостью, учителем и корифеем культурного учреждения.