Российский актер оценил, сможет ли Ефремов вернуться на сцену Актер Немец: Ефремов сможет продолжить карьеру на более высоком уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов сможет вернуться на сцену и продолжить карьеру на более высоком уровне, уверен его коллега Виктор Немец. В беседе с изданием «Страсти» Немец подчеркнул, что считает Ефремова «великим актером». По его мнению, после освобождения из колонии артист также сможет сам снимать кино.

У Михаила все наладится. Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки. Я знаю, что он снял документальный фильм. Думаю, он продолжит снимать кино, сам будет сниматься, — отметил Немец.

Актер уточнил, что работал с Ефремовым в одном из сериалов. По его мнению, актер не уступает своему отцу Олегу Ефремову. Кроме того, его сын Никита Ефремов, как считает Немец, также является «потрясающим артистом».

Мой педагог Боровик Григорий Иванович учился у его отца, а я работал с Михаилом в сериале. Я считаю его очень талантливым. Он нисколько не уступает Олегу Николаевичу. У самого Михаила есть сын Никита — тоже потрясающий артист, — добавил Немец.

Подруга Ефремова Татьяна Беркович ранее сообщила, что артист страдает от хронической обструктивной болезни легких. По ее словам, у артиста выпали зубы. Беркович также заявила, что считает Ефремова хорошим и совестливым человеком.