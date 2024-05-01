«Он умирает, выпали зубы»: подруга рассказала о болезни Ефремова Ресторатор Татьяна Беркович заявила о хроническом заболевании легких у Ефремова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Подруга осужденного Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович в интервью StarHit.ru заявила, что актер страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), из-за чего стал выглядеть и чувствовать себя на 80 лет. По словам женщины, у артиста выпали зубы и «он умирает». Ресторатор также назвала Ефремова хорошим и совестливым человеком.

Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде, — пояснила Беркович.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Ефремов планирует подать на очередное УДО. Решение о его освобождении будет зависеть от мнения внутренней комиссии колонии, которая на данный момент выступает против этой идеи. Чтобы актер мог покинуть Белгородскую колонию досрочно, необходимо согласование прошения и положительное заключение комиссии, которое будет отправлено в суд. Известно, что Ефремов уже дважды получил отказ в прошении об УДО.

До этого родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили, что не возражают против его условно-досрочного освобождения, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, они долго думали над предложением представителей Ефремова и в конечном счете озвучили положительное решение.