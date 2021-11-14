Родригез пообещал миллион рублей за информацию об ограбивших его дом

Экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез пообещал 1 млн рублей за информацию о грабителях, похитивших имущество из его дома в Подмосковье. Об этом шоумен сообщил в видеообращении в своём Instagram-аккаунте.

Комедиант отметил, что все похищенные вещи важны ему и его родным не из-за их стоимости, а как память о значимых событиях. По его словам, некоторые обстоятельства произошедшего говорят о том, что преступники действовали по наводке. Вероятно, злоумышленники спланировали ограбление заранее.

Несмотря на то что уголовное дело уже возбуждено и со мной работает профессиональная команда адвоката Сергея Жорина, я понимаю, как важно время в расследовании подобных преступлений, — сказал Родригез.

В связи с этим он объявил награду за информацию, которая поможет вернуть похищенное.

Ранее в Подмосковье неизвестные проникли в частный дом певца и шоумена, экс-участника Comedy Club Тимура Родригеза и украли оттуда $45 тысяч, а также ювелирные украшения. Инцидент произошёл днём 12 ноября в деревне Глухово Московской области.