Родригез пообещал миллион рублей за информацию об ограбивших его дом
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:47, 14 ноября 2021
Тимур РодригезФото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Экс-резидент Comedy Club Тимур Родригез пообещал 1 млн рублей за информацию о грабителях, похитивших имущество из его дома в Подмосковье. Об этом шоумен сообщил в видеообращении в своём Instagram-аккаунте.
Комедиант отметил, что все похищенные вещи важны ему и его родным не из-за их стоимости, а как память о значимых событиях. По его словам, некоторые обстоятельства произошедшего говорят о том, что преступники действовали по наводке. Вероятно, злоумышленники спланировали ограбление заранее.
Несмотря на то что уголовное дело уже возбуждено и со мной работает профессиональная команда адвоката Сергея Жорина, я понимаю, как важно время в расследовании подобных преступлений, — сказал Родригез.
В связи с этим он объявил награду за информацию, которая поможет вернуть похищенное.
Ранее в Подмосковье неизвестные проникли в частный дом певца и шоумена, экс-участника Comedy Club Тимура Родригеза и украли оттуда $45 тысяч, а также ювелирные украшения. Инцидент произошёл днём 12 ноября в деревне Глухово Московской области.