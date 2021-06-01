Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от зависимости и депрессии

https://static.news.ru/photo/bc6a48d6-c2f0-11eb-bbe6-96000091f725_660.jpg Робин Уильямс Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский комик Робин Уильямс, страдавший при жизни депрессией, смог простым откровенным разговором спасти девочку-подростка от наркотической зависимости и ментальных проблем. 42-летняя актриса Лиза Якуб рассказала о поддержке звезды, передаёт Mail Online.

Якуб призналась, что в возрасте 14 лет слова комика буквально спасли её от депрессии и употребления запрещённых веществ. Они тогда много общались во время работы над комедией «Миссис Даутфайр». Уильямс поделился с подростком, что страдает от тревожности и депрессии.

Он говорил со мной о ментальных проблемах. 14-летние не привыкли к тому, что взрослые делятся с ним своим личным опытом, — рассказала Якуб.

Она отметила, что комик также рассказал об опасности наркотиков, предупредив, что вещества не спасают в сложной ситуации, а лишь делают жизнь ещё хуже.

63-летний Уильямс покончил с собой в августе 2014 года. Его жена рассказала, что актёр страдал от депрессии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри, герцог Сассекский признался, что принимал наркотики и пил много алкоголя после смерти матери принцессы Дианы. 36-летний принц откровенно рассказал о своей психологической борьбе и травме, которая преследует его.