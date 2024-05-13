Развод, гимн Майдана, Эстония: где сейчас Михалок из «Ляписа Трубецкого»

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Михалок

Заслуженный артист Украины Сергей Михалок, лидер распавшейся группы «Ляпис Трубецкой», пропал из публичного пространства после начала российской спецоперации. Где сейчас музыкант, что известно о его позиции по СВО, правда ли, что он развелся?

Как живет Михалок

В 2022 году артист еще жил на Украине вместе с тремя сыновьями от актрисы Светланы Зеленковской, на которой женился в 2015 году. Через несколько месяцев после начала СВО он развелся с супругой и переехал в Эстонию.

Зеленковская рассказывала, что перебралась в Польшу вместе со старшей дочерью. Сыновья Михалка проводят большую часть времени с отцом в Эстонии.

Иногда артист делится в соцсетях фотографиями с девушкой, которую в Сети считают его новой избранницей. Правда, в 2022 году Михалок говорил, что намерен жениться на уроженке Чернигова Алене.

Музыкант в составе коллектива Brutto гастролирует по Израилю, Финляндии, Венгрии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Франции, США, Германии и в других странах. В январе 2024 года Михалок анонсировал концерт на Украине.

Как Михалок относится к СВО

В начале 2022 года музыкант жестко раскритиковал власти России и Белоруссии, записав несколько видеообращений к белорусам. После этого Михалок не давал интервью, но поддерживал Украину. В частности, он выступал на благотворительных концертах.

Директор российского рэпера Лигалайза белорус Евгений Колмыков, сотрудничавший ранее с музыкантом, недавно не исключил, что Михалок действительно верит в те идеи, которые транслирует. Тем не менее, по его словам, все, что музыкант «делал, он делал искренне».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Сергей Михалок в 2014 году

«Искусственное долго не простоит. Если ты во что-то искренне не вложился, то оно долго жить не будет. Песни „Ляписа“ поет уже третье поколение. Все, что Михалок делал, он делал искренне. Но другое дело, что человек — существо непостоянное, он не памятник, он живой. Для чего-то у него есть желание и силы, а для чего-то их нет, он бывает более открыт, а иногда — нервным, больше дергается. Это такое качество артиста, бывают разные фазы», — сказал Колмыков в интервью белорусскому «Зеркалу».

По мнению продюсера, сейчас музыкант не выпускает новые песни, потому что «они из него не идут». По словам Колмыкова, по этой же причине исполнитель не дает новых интервью.

«Он как луна — то полнолуние, то новолуние. Наши общие друзья присылали мне фотографии с его концертов. Ну, я вижу, что он уставший, вижу его глаза — они не горят. Но, может, это просто потому, что после концерта он уставший. Через час может быть уже другая фотография», — сказал Колмыков.

Говоря о песне «Воины света», которую негласно считают гимном Майдана, Колмаков отметил, что изначально в трек закладывался иной смысл. По его словам, Михалок писал не об украинцах.

«Михалок придумал эту песню во время записи альбома „Матрешка“, и впервые она прозвучала на Майдане в Киеве. Потом случились события 2014 года, и оказалось, что песня была пророческой. Михалок не писал ее про украинских воинов света, она была основана просто на каких-то его ощущениях», — сказал продюсер.

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сергей Михалок, 2019 год

Как живет группа «Ляпис Трубецкой» после ухода Михалка

В 2014 году Михалок объявил о прекращении деятельности «Ляписа Трубецкого» и основал проект Brutto. Остальные участники коллектива продолжили работу, но уже под названием Trubetskoy.

В декабре 2023 года Readovka обратилась к представителям группы «Трубецкой», чтобы выяснить гражданскую позицию музыкантов. Журналистам ответили, что «артисты вне политики» и «не обсуждают события ни в Белоруссии, ни в России». Тем не менее концерты по России «Трубецкой» активно дает.

В феврале 2023 года балканский тур группы «Трубецкой» провалился из-за поддержки Украины. Readovka писала, что запланированные в Сербии и Черногории шоу отменились из-за отказа организаторов и площадок сотрудничать с исполнителями, ссылаясь на беспрецедентное недовольство общества. Жители Белграда, как писала Readovka, открыто заявили, что группа выбрала неподходящее место для заработка.

«Ни сербы, ни черногорцы почему-то не оценили того факта, что солист „Ляписа Трубецкого“ Сергей Михалок активно спонсирует [Украину], отправляя заработанные деньги на нужды ВСУ», — говорилось в публикации.

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