Разведенную Натали Портман застали в компании с молодым актером Папарации засняли разведенную Натали Портман в компании с актером Полом Мескалом

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Натали Портман

Папарацци засняли разведенную актрису Натали Портман с 28-летним актером Полом Мескалом, сообщает Daily Mail. Судя по опубликованным кадрам, коллеги вышли на перерыв, однако в каком совместном проекте они участвуют — не сообщается. При этом известно, что Портман и Мескал познакомились в прошлом году, когда брали друг у друга интервью.

Между тем, 28-летний Пол не скрывал своего восхищения Натали, поэтому был явно рад находиться в ее компании, — говорится в публикации.

Издание уточняет, что Портман и Мескал являются не более чем друзьями. Как пишет СМИ, актриса лишь недавно развелась со своим супругом, однако судя по фотографиям она уже пережила эту трагедию.

О том, что Натали Портман тайно подала на развод, стало известно 8 марта. Она официально развелась со своим мужем — режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье еще в феврале. Бракоразводный процесс завершился в феврале во Франции. В европейской стране Портман и Мильпье жили с двумя своими детьми. СМИ уточняли, что причиной развода могла стать измена режиссера. По словам источников, ссора с мужем далась Портман нелегко, однако ей помогли близкие люди.