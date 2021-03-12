Путин поздравил Алфёрову с юбилеем

https://static.news.ru/photo/8f3a7540-83e2-11eb-9349-96000091f725_660.jpg Ирина Алфёрова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поздравил с 70-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ Ирину Алфёрову. Глава государства пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.

Путин отметил, что и на театральной сцене, и в кино актриса работает «вдохновенно» и «с полной отдачей».

Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Алферова родилась 13 марта 1951 в Новосибирске. После школы поступила в ГИТИС, который окончила в 1972 году. Её дебют в кино состоялся ещё во время учёбы — актриса сыграла эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова «Серебряные трубы» (1970). Популярность к Алфёровой пришла после ролей в фильмах «Хождение по мукам» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «С любимыми не расставайтесь» (1979). С 1993 года Алфёрова является актрисой московского театра «Школа современной пьесы».

Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год В.Мурашко /ТАСС Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год kinopoisk.ru Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год ТАСС Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год Созинов Виталий/ТАСС 1985 год Морковкин Анатолий/ТАСС Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год Natalya Loginova/Russian Look Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год Pravda Komsomolskaya/Russian Look Спектакль «Толстого нет», 2020 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ранее NEWS.ru писал, что актрису поздравил с юбилеем мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что талант, профессионализм и обаяние Алфёровой покорили миллионы зрителей. По его словам, фильмы с участием актрисы являются гордостью отечественного кинематографа.