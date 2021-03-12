16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Путин поздравил Алфёрову с юбилеем

12:52, 13 марта 2021 12
Ирина Алфёрова Ирина Алфёрова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поздравил с 70-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ Ирину Алфёрову. Глава государства пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.

Путин отметил, что и на театральной сцене, и в кино актриса работает «вдохновенно» и «с полной отдачей».

Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Алферова родилась 13 марта 1951 в Новосибирске. После школы поступила в ГИТИС, который окончила в 1972 году. Её дебют в кино состоялся ещё во время учёбы — актриса сыграла эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова «Серебряные трубы» (1970). Популярность к Алфёровой пришла после ролей в фильмах «Хождение по мукам» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «С любимыми не расставайтесь» (1979). С 1993 года Алфёрова является актрисой московского театра «Школа современной пьесы».

Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год

В.Мурашко /ТАСС

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год

kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год

ТАСС

Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год

Созинов Виталий/ТАСС

1985 год

Морковкин Анатолий/ТАСС

Igor Gnevashev/Russian Look

Igor Gnevashev/Russian Look

Igor Gnevashev/Russian Look

На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год

Natalya Loginova/Russian Look

Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Спектакль «Толстого нет», 2020 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ранее NEWS.ru писал, что актрису поздравил с юбилеем мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что талант, профессионализм и обаяние Алфёровой покорили миллионы зрителей. По его словам, фильмы с участием актрисы являются гордостью отечественного кинематографа.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео