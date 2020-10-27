Путин напомнил о поставленной задаче по учёту памятников культуры

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Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго рассказал, что во время его поездки в Россию российский лидер Владимир Путин предложил ему войти в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

По словам музыканта, он был вынужден ответить отказом, передаёт «МК». Доминго объяснил своё решение плотностью своего графика, однако предложение Путина воспринял как большую честь. Президент России Путин пригласил меня вступить...