Путин напомнил о поставленной задаче по учёту памятников культуры

https://static.news.ru/photo/5c9b70c8-1860-11eb-ab28-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин обратил внимание членов правительства на то, что выданное ранее поручение о проведении строгого учёта памятников культуры России должно быть исполнено в полном объёме.
Обращаю особое внимание правительства и министерства культуры регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учёт, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объёме, — цитирует РИА Новости выступление президента на заседании совета по культуре и искусству.
Российский лидер добавил, что необходимо определить, какие дополнительные резервы можно привлечь для реализации поставленной задачи.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 2011 года были отреставрированы 1495 объектов культурного наследия. В 2020 году исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года, и др.