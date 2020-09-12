Более 70 культурных объектов отреставрировали в Москве в 2020 году

https://static.news.ru/photo/652a045c-f5d8-11ea-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Дом Наркомфина Фото: Д.Гришкин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Московские власти опубликовали список памятников архитектуры, отреставрированных в текущем году.

Всего с 2011 года в столице отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, в этом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, специалистам удалось завершить реставрацию 71 объекта, сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года.

Кроме того, были реставрированы ряд каменных надгробий на территории некрополя Донского монастыря, все памятники покрыли антисептическими и водоотталкивающими средствами. Также обновили памятник Георгию Жукову на Манежной площади. Для проведения реставрационных работ памятник покинул постамент. Специалисты привели в порядок каркас скульптуры, очистили поверхность из бронзы, полностью сохранив авторский рельеф памятника.

Как писал ранее NEWS.ru, памятник маршалу Жукову работы Вячеслава Клыкова был демонтирован 20 марта, а на его месте появился другой. Временная копия имела несколько отличий от оригинала. В частности, маршал Жуков выполнял воинское приветствие, а передняя левая нога его коня была приподнята.