Путин наградил Безрукова почетным орденом Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народного артиста России и художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Безрукова Сергея Витальевича— художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр развития театрального искусства „Московский Губернский драматический театр“», — сказано в тексте документа.

Аналогичную награду также получили артист Театра эстрады имени Аркадия Райкина Андрей Федорцов, гендиректор Торгового дома книги Москвы Марина Каменева и директор музея-заповедника «Кижи» в Карелии Елена Богданова. Кроме этого, медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили артистку Нового экспериментального театра в Волгограде Светлану Блохину.

Ранее Безруков назвал всепримирение основной чертой русского характера. По его словам, это понятие очень важно и необходимо для понимания культурного кода. Как подчеркнул артист, писатель Федор Достоевский полагал, что именно от русского народа пойдет начало всепримирения.