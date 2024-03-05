Безруков назвал главную черту русского культурного кода Безруков назвал всепримирение главной чертой русского характера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Российский актер Сергей Безруков назвал всепримирение основной чертой русского характера. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это понятие очень важно и необходимо для понимания культурного кода.

Всепримирение — очень важно. <...> Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало всепримирения такого — народного. Примирение народов мира, если иными словами перефразировать. Он это имел в виду, основываясь на идеях Христовых — всепрощение, всепримирение, милосердие и любовь, безусловно. Это все есть культурный код, потому что культура — она не может быть без человека. Поэтому отличительная черта характера — это и есть культурный код, — сказал актер.

Ранее Безруков рассказал, что едва не стал жертвой мошенников, обратившихся к артисту от лица его коллеги по цеху Константина Хабенского. Он получил голосовое сообщение, в котором «Хабенский» просит его перевести деньги на строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, мошенникам удалось практически идеально подделать голос Хабенского. Безруков признался, что когда представил, как кто-то звонит его голосом сотрудникам театра, «внутренне похолодел».