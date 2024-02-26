Мошенники прикинулись Хабенским и позвонили Безрукову Сергей Безруков рассказал о прикинувшихся Хабенским мошенниках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Российский актер Сергей Безруков рассказал, что едва не стал жертвой мошенников, обратившихся к артисту от лица его коллеги по цеху Константина Хабенского. Звезда сериала «Бригада» получил голосовое сообщение, в котором «Хабенский» просит его перевести деньги на строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. Об этом случае актер рассказал в своем Telegram-канале.

На днях пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского. Привет, Серега, как дела, то, се. В конце говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов, предлагает тоже поучаствовать. Ну что ж, дело благое, да и сумма приемлемая. Но что-то как-то... Короче, решил все-таки уточнить детали, позвонил Косте. Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество, — посетовал Безруков.

По словам актера, мошенникам удалось практически идеально подделать голос Хабенского. Безруков признался, что когда представил, как кто-то звонит его голосом сотрудникам театра, «внутренне похолодел».

Если попросят некую сумму на какое-то доброе дело, вплоть до помощи собачьему приюту, не поленитесь, проверьте. Не за горами использование дип-фейков, то есть изображений, созданных нейросетью. Технический прогресс, как и цинизм негодяев, не стоит на месте, — заключил актер.

Ранее Константин Хабенский вошел в число знаменитостей, которому больше всего доверяют россияне. Согласно данным анализа исследовательского холдинга РОМИР, жители России доверяют ведущему Владимиру Соловьеву, журналисту Андрею Малахову и актеру Константину Хабенскому. В пятерку лучших также вошли ведущая Ольга Скабеева и комик Павел Воля.