Продюсер рассказал, как запретить очерняющие Россию фильмы и музыку Продюсер Рудченко призвал прекратить популяризацию творчества артистов, «плюющих» на россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение демонстрации фильмов и музыки отечественных авторов, негативно высказывающихся о России, а также из недружественных стран является сложным вопросом, рассказал в беседе с «360» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он призвал прекратить популяризацию творчества артистов, «плюющих» на россиян, и хотя, по его словам, запретить прокат фильмов или трансляцию музыки очень легко, гораздо сложнее — определить, что действительно необходимо отсечь.

Ранее в комитете Госдумы по культуре признали возможность введения ряда запретов, отметив при этом, что «отменой» всего западного заниматься не нужно.

По словам продюсера, особое внимание следует уделить различным мероприятиям и фестивалям, в которых не должны принимать участие иноагенты и артисты, негативно высказывающиеся о россиянах.

Те, которые не поддерживают, плюют, те, которые нарушают законы — тех глубоко в интернет и все. И никаких федеральных каналов, никаких точек популяризации их творчества в том числе, — предложил Рудченко.

При этом он признал, что обозначить критерии, по которым следует проводить эту работу, непросто. Однако в случае, если речь идет о заработках западных актеров и режиссеров на прокате их фильмов в России, этот процесс необходимо прекратить.

Зачем в нашей стране на наших людях будут зарабатывать те, кто, соответственно, плюет в колодец, из которого хочет напиться? Здесь бы, конечно, можно было бы поработать и, действительно, попытаться отсечь таких «героев», — подчеркнул Рудченко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что массовый запрет всех западных фильмов или музыкальных исполнителей в России не имеет смысла. В то же время он допустил возможность точечных ограничений, включая запрет недружественного кинематографа.