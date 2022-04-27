Пригожин предложил Симоньян и Галкину выяснить отношения в прямом эфире

Иосиф Пригожин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru прокомментировал высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем. По мнению медиаменеджера, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Пригожин предложил Симоньян и Галкину выяснить отношения в прямом эфире. Он думает, что такая перепалка будет «на радость недругам».

Мы не должны сеять ненависть, рознь. Мы должны искать решения, должны быть какие-то коридоры общения. Каким-то образом раньше же все общались между собой. Почему не поговорить друг с другом открытым образом, не вступить в дискуссию Маргарите и Максиму чуть ли не в прямом эфире и выяснить эти отношения? То, что происходит, с одной стороны, за спиной, с другой стороны, это на радость недругам, — считает Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что для него Алла Пугачёва остаётся великой женщиной. По мнению Пригожина, давать оценку о том, по любви или не по любви Галкин женился на примадонне российской эстрады, не стоит.

Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нём душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары. Я не защищаю ни ту, ни другую сторону, я пытаюсь анализировать. Каждый по-своему может быть прав, но мы не должны опускаться до такой ситуации, до агрессии друг против друга, — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что Галкин не прав, давая оценки российской спецоперации на Украине. Он считает, что не нужно комментировать то, в чём глубоко не разбираешься. Для Пригожина заявления Галкина стали удивительными.

Также Маргарита Симоньян — образованная, интеллигентная, умная женщина. Мы не должны до такого опускаться. Меня это просто убивает. Я призываю всех к разуму и начать друг с другом разговаривать, договариваться, особенно это касается публичных людей. Расколоть можно — собрать сложно, — подытожил Пригожин.

Ранее журналист Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что критикующих спецоперацию на Украине и уехавших из России юмориста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову «нужно заклеймить и поставить на место». Он призвал зрителей бойкотировать Галкина и Хаматову и не ходить на их выступления.