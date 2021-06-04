«Престижа — ноль»: Соседов оценил скандальную премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/6af94880-c5de-11eb-932b-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru оценил премию «МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света», обернувшуюся в этом году скандалами и критикой телезрителей. По его мнению, престижа и авторитета у этой премии — ноль.

Это всё пластмассовая премия. Меня она совершенно не интересует. Она совершенно не авторитетна, это просто развлекалово. Я считаю, что это деньги на ветер. Лучше бы взяли себе эти организаторы, разобрали их по своим карманам, как говорится, настроили бы себе замки. А так, это просто потраченные впустую деньги, — считает Соседов.

Он признался, что даже не представляет, кого это вообще может заинтересовать. Сам он не присутствовал на премии и не смотрел никакие трансляции. По словам критика, это «глубоко неинтересное» для него мероприятие.

Я не знаю, кого это волнует, кому это интересно. Понятия не имею. Может быть, самим участникам. Но это просто тусовка. Ноль престижа, ноль авторитета, ноль полный. Поэтому я за этим, естественно, и не слежу, — заключил шоумен.

В этом году зрители в пух и прах раскритиковали премию МУЗ-ТВ. Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия. Зрители назвали премию «позорной» и «лживой».

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