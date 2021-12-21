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Появились новые кадры «Сватов-7»: Будько и Митяй, свадьба Женьки, Кикабидзе
Культура

Появились новые кадры «Сватов-7»: Будько и Митяй, свадьба Женьки, Кикабидзе

11:00, 21 декабря 2021
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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27 декабря канал «Россия 1» начнёт показ нового, седьмого сезона популярного сериала «Сваты». На экраны вернутся все полюбившиеся зрителям герои: супруги Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ковалёвы — Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и Митяй с Ларисой (Николай Добрынин и Олеся Железняк).

По сюжету, внучка главных героев Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж. Бабушки и дедушки примут самое активное участие в её судьбе. «Сваты-7» будут полны приключений: отдых Будько и Ковалёвых — Берковичей в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернётся чередой невероятных событий.

В седьмом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Кадры нового сезона «Сватов» — в фотогалерее NEWS.ru.

Кадр из сериала Сваты, седьмой сезон

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Актриса Анна Кошмал в роли Жени Ковалёвой

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Вахтанг Кикабидзе

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Александр Феклистов с Фёдором Добронравовым

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Александр Феклистов с Фёдором Добронравовым

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Актриса Татьяна Кравченко (Валентина Будько)

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Фёдор Добронравов с экранной внучкой Женькой (Анна Кошмал)

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Фёдор Добронравов (Иван Будько) c Татьяной Кравченко (Валентина Будько)

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Татьяна Кравченко, Александр Феклистов, Фёдор Добронравов

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Фёдор Добронравов и Николай Добрынин

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Супруги Валентина и Иван Будько

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Николай Добрынин

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Николай Добрынин (Митяй) на съёмках «Сватов-7»

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Лариса (Олеся Железняк) и Митяй (Николай Добрынин)

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Анна Кошмал и Фёдор Добронравов

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Кадр из сериала «Сваты-7»

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Иван и Валентина Будько

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Артисты Евгений Капорин и Анна Кошмал

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Александр Феклистов

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Александр Феклистов, Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов

Пресс-служба телеканала «Россия 1»

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