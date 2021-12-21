Появились новые кадры «Сватов-7»: Будько и Митяй, свадьба Женьки, Кикабидзе

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По сюжету, внучка главных героев Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж. Бабушки и дедушки примут самое активное участие в её судьбе. «Сваты-7» будут полны приключений: отдых Будько и Ковалёвых — Берковичей в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернётся чередой невероятных событий.

В седьмом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Кадры нового сезона «Сватов» — в фотогалерее NEWS.ru.