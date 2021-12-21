Появились новые кадры «Сватов-7»: Будько и Митяй, свадьба Женьки, Кикабидзе

27 декабря канал «Россия 1» начнёт показ нового, седьмого сезона популярного сериала «Сваты». На экраны вернутся все полюбившиеся зрителям герои: супруги Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), Ковалёвы — Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и Митяй с Ларисой (Николай Добрынин и Олеся Железняк).
По сюжету, внучка главных героев Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж. Бабушки и дедушки примут самое активное участие в её судьбе. «Сваты-7» будут полны приключений: отдых Будько и Ковалёвых — Берковичей в Белоруссии выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернётся чередой невероятных событий.
В седьмом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.
Кадры нового сезона «Сватов» — в фотогалерее NEWS.ru.
Кадр из сериала Сваты, седьмой сезон
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Актриса Анна Кошмал в роли Жени Ковалёвой
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Вахтанг Кикабидзе
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Александр Феклистов с Фёдором Добронравовым
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Александр Феклистов с Фёдором Добронравовым
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Актриса Татьяна Кравченко (Валентина Будько)
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Фёдор Добронравов с экранной внучкой Женькой (Анна Кошмал)
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Фёдор Добронравов (Иван Будько) c Татьяной Кравченко (Валентина Будько)
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Татьяна Кравченко, Александр Феклистов, Фёдор Добронравов
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Фёдор Добронравов и Николай Добрынин
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Супруги Валентина и Иван Будько
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Николай Добрынин
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Николай Добрынин (Митяй) на съёмках «Сватов-7»
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Лариса (Олеся Железняк) и Митяй (Николай Добрынин)
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Анна Кошмал и Фёдор Добронравов
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Кадр из сериала «Сваты-7»
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Иван и Валентина Будько
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Артисты Евгений Капорин и Анна Кошмал
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Александр Феклистов
Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Александр Феклистов, Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов
Пресс-служба телеканала «Россия 1»