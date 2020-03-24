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Американский сайт для взрослых Pornhub открыл бесплатную премиум-подписку для всех пользователей до 23 апреля. Это сделано для людей, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Для того чтобы получить доступ, нужно либо согласиться сидеть дома до конца карантина, либо пообещать регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию.

По подписке Pornhub Premium можно смотреть контент в разрешении 1080p и улучшенным временем загрузки. Кроме того, просмотр роликов не сопровождается рекламой.

Ранее Pornhub открыл бесплатный доступ к своему контенту для жителей Италии. В настоящее время им запрещено выходить из дома без специального разрешения, писал NEWS.ru.