Помощник Федункив назвал диагноз звезды Comedy Woman

https://static.news.ru/photo/fe819dca-c212-11eb-9a31-96000091f725_660.jpg Марина Федункив Фото: phedunkiv/facebook.com

Помощник российской комедийной актрисы Марины Федункив Игорь Ковалёв раскрыл корреспонденту NEWS.ru подробности госпитализации знаменитости и назвал диагноз. По его словам, у звезды Comedy Woman перенапряжены коленные мениски.

Марина перенесла плановую операцию. Ничего у неё не отказывает, ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период, — рассказал Ковалёв.

Накануне в СМИ распространили информацию о том, что 49-летнюю Федункив доставили в ЦКБ, где она перенесла операцию. Сообщалось, что ноги актрисы якобы «отказывают», передвигается она на костылях.

Федункив получила широкую известность благодаря роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. С конца 1990-х годов она активно играла в КВН. Сейчас она снимается в рекламе, участвует в различных шоу и развивает свой Instagram, где у неё более 3,3 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», лёг в больницу для проведения пластической операции. 30-летнему нападающему сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. В стационаре спортсмен проведёт около недели, после чего в течение месяца его будет наблюдать хирург.