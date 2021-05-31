Помощник Федункив назвал диагноз звезды Comedy Woman

Помощник российской комедийной актрисы Марины Федункив Игорь Ковалёв раскрыл корреспонденту NEWS.ru подробности госпитализации знаменитости и назвал диагноз. По его словам, у звезды Comedy Woman перенапряжены коленные мениски.
Марина перенесла плановую операцию. Ничего у неё не отказывает, ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период, — рассказал Ковалёв.
Накануне в СМИ
Федункив получила широкую известность благодаря роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. С конца 1990-х годов она активно играла в КВН. Сейчас она снимается в рекламе, участвует в различных шоу и развивает свой Instagram, где у неё более 3,3 млн подписчиков.
Ранее сообщалось, что российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», лёг в больницу для проведения пластической операции. 30-летнему нападающему сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. В стационаре спортсмен проведёт около недели, после чего в течение месяца его будет наблюдать хирург.