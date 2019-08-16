https://static.news.ru/photo/dc947050-c0a4-11e9-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Покрас Лампас/vk.com

Уличный художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, сообщил, что вернётся в Екатеринбург в августе, чтобы восстановить граффити с крестом.

«Друзья, в конце августа лечу в Екатеринбург восстанавливать роспись!» — написал художник в Stories в Instagram , ответив таким образом на вопрос мэрии города о дате его возвращения.

Как писал News.ru ранее, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксана Иванова заявила, что «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса смущает верующих. Она призвала убрать рисунок, который противоречит 73-му правилу Шестого Вселенского Собора.