«Подготовил всех к своему уходу»: внучка Соломина о его последних днях

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Юрий Соломин

18 июня исполнилось бы 89 лет Юрию Соломину. Впервые семья народного артиста СССР отметит эту дату без него. Внучка художественного руководителя Малого театра Александра Соломина во время Забайкальского международного кинофестиваля дала интервью NEWS.ru, в котором рассказала, каким был Соломин в кругу родных и о чем размышлял незадолго до смерти.

«Меньше говори — больше слушай»

— В Чите планируют увековечить память Юрия Мефодьевича. Мы разговаривали об этом на встрече с главой города и министром культуры. Они сообщили мне, что в планах обустройство в городе сквера имени братьев Соломиных (родной брат Юрия Соломина народный артист РСФСР Виталий Соломин ушел из жизни в 2002-м. — NEWS.ru), установка памятника к 90-летию со дня рождения деда в следующем году.

Также мы подписали документ о присвоении имени Юрия Соломина читинскому Дому офицеров. Прозвучало предложение учредить молодежный театральный фестиваль имени Юрия Мефодьевича и другие интересные инициативы. Будем работать.

Дед был очень важным человеком в моей жизни. Он многому меня научил. Наставлял никогда не спешить — ни в суждениях, ни в поступках. Говорил так: сначала обстоятельно обдумай, только затем делай. Меньше говори — больше слушай. Относись к людям всегда доброжелательно, неважно, кто они и откуда. Это было его самым главным кредо, наверное: относиться с теплотой ко всем окружающим. Он повторял: «Помни, все, что сейчас происходит, временно. Даже если сейчас непросто, то и этот период тоже пройдет, наступит другой».

Фото: Пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Внучка Юрия Соломина Александра с сыновьями Юрием и Федором. И Дарья — дочь Юрия Соломина

«В семье дед был добрым полицейским»

— В семье дед был «добрым полицейским». Всегда все разрешит, закроет на что-то глаза. В отличие от бабушки Ольги Николаевны. Вот она была строга и требовательна, никому не давала спуску. Ее побаивались и домочадцы, и студенты (Ольга Соломина была актрисой и педагогом. Их брак с Юрием Соломиным длился более 40 лет. — NEWS.ru).

Бабушка меня учила никогда не сдаваться и воспитывать в себе силу воли. «Если ты считаешь, будто не можешь что-то сделать, — это не так: ты можешь. Нет слова „не могу“, это вопрос самодисциплины. Нужно не давать себе поблажек ни в чем. И всегда слушать свою совесть: она подскажет, как надо поступить», — говорила она мне. Ее наставления, как и наставления деда, мне также очень помогают в жизни.

Секрет их прочного брака заключался, мне кажется, в схожести мыслей и взгляда на мир. А также — умении разговаривать и слышать друг друга.

Какие из своих ролей в кино Соломин особенно любил

— Юрий Мефодьевич сыграл в десятках фильмов. Сам он особенно любил роль трактирщика Эмиля в «Обыкновенном чуде» и Генриха в «Летучей мыши». Он считал, что чаще всего его приглашали в кино «за типаж»: на роль благородного следователя или благородного разведчика. А в «Обыкновенном чуде» и «Летучей мыши» ему удалось раскрыть и свой характерно-комедийный талант. И похулиганить можно было в рамках роли, и посмеяться. Сама я больше других ролей дедушки люблю его трактирщика. Он в этом образе и ранимый, и трогательный, и уязвимый. Хотя роль небольшая, но очень яркая.

Фото: РИА Новости Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь»

Каким Соломин был в театре

— Более 35 лет Юрий Мефодьевич являлся художественным руководителем Малого театра и занимался общественной работой. На это уходило много времени. Он успел побывать министром культуры. Все, кто работал с Юрием Мефодьевичем, отмечают его строгость и вместе с тем справедливость в работе. Он знал подход к артистам, поскольку сам был артистом. Авторитет, честно заработанный им на протяжении многих лет, позволял удерживать такой огромный и действительно очень сложный организм, как театр.

Мог и вспылить в театральных стенах, и накричать. Возмущала безалаберность, например. Не переносил халатности и отношения к делу спустя рукава, расценивая это как неуважение к профессии. Снова и снова повторял подчиненным: «Не надо никуда спешить, нужно ко всему подходить основательно». Категорически не переносил интриг в театре, мгновенно их пресекал.

Он выступал за сохранение классики. Был убежден, что невозможно уничтожить русскую культуру: яркое и самобытное само по себе явление. Радовался тому, что в последние годы происходит расцвет и перезагрузка нашей культуры, возвращение к корням и традиционным ценностям. Не принимал пошлость, унижение человеческого достоинства как в жизни, так и на сцене.

Он не называл имен молодых коллег, которые ему особенно нравятся с профессиональной точки зрения, и старался не выделять кого-то. Но я знаю, что, например, ему нравился Никита Панфилов. Он является приглашенным артистом в Малом театре. Юрию Мефодьевичу нравился сериал «Пес», в котором Никита играет с собакой.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Юрий Соломин

Что больше всего беспокоило Соломина в последние дни

— Когда дедушка заболел и лег в больницу, то в палате он давал нам с мамой наставления: «Девочки, не ссорьтесь между собой, заботьтесь друг о друге». Полагаю, он уже предчувствовал уход. Мы старались гнать от себя тревожные мысли, хотели верить, что он еще поживет. В последние несколько недель дедушка погрузился в собственный мир. Будто «перепроживал» жизнь в обратном порядке — от зрелости к молодости, юности и затем детство. В последние дни он вспоминал Читу и свою бабушку. И потом тихо ушел.

Он заранее успел подготовить себе преемника в театре — режиссера Алексея Дубровского. Также его правой рукой была директор Тамара Анатольевна, с которой он работал более 20 лет. То есть Юрий Мефодьевич основательно подошел и к этому процессу — подготовил всех и все к своему уходу. Был бы доволен, мне кажется, что театр продолжает двигаться по тем рельсам, которые он для нас проложил.

Нам всем, конечно, пока сложно говорить о Юрии Мефодьевиче в прошедшем времени. Еще не прошел период горевания и принятия ситуации. Справиться с горем лично мне помогает работа. Даже не было мысли взять отпуск и выдохнуть. Театр — то место, где острее и ближе ощущаю присутствие дедушки. И в стенах, и в людях. Говорю себе: хочешь не хочешь, но я должна собраться, идти дальше и быть сильной.

Моя семья — муж и сыновья — морально поддерживают меня. Младший особенно похож на прадедушку. Вдумчивый, держится чуть-чуть на отдалении. Недаром его все-таки Юрой назвали. Старший Федя артистичный и творческий. Любит аплодисменты, чтобы ему кричали: «Браво!» Прямо артист растет.

Очень не хватает физического присутствия дедушки: скучаешь по теплу, голосу, прикосновениям. Но осталась духовная связь. Когда нужно принять решение, а я сомневаюсь, то в голове возникает голос Юрия Мефодьевича: ответ на мой вопрос приходит очень четко всегда. Пару раз снился. Но ничего не говорил. Просто сидел наблюдал. Маме тоже снился. Она говорит, что слышит иногда в квартире его шаги.

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