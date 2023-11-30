Певица Наргиз Закирова: последние новости, скандалы, критика Фадеева Музыкант Фаррух Закиров заявил, что не будет отвечать за поступки певицы Наргиз

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Наргиз Закирова

Участница шоу «Голос» на Первом канале певица Наргиз Закирова призналась в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объявила себя патриотом США. Какие были новости об артистке в последнее время?

Что известно о помощи Закировой для ВСУ

Наргиз Закирова в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые во время звонка артистке представились бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко и президентом страны Владимиром Зеленским, рассказала о спонсировании ВСУ.

«Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. <...> Я делаю, да, я помогаю», — заявила она.

Закирова также на предложение пранкера написать на снарядах ее имя, «чтобы передать привет российским коллегам», ответила: «Подпишите, напишите мое имя». В разговоре исполнительница назвала себя патриоткой США и согласилась выступить на Украине, если ей обеспечат должный уровень безопасности.

Также Наргиз показала собеседникам татуировку с трезубцем и сказала, что собирается набить еще одну — с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наргиз Закирова

Как отреагировали на заявления певицы в России

Генпрокуратура РФ проверит Наргиз Закирову на предмет финансирования ВСУ. С соответствующим заявлением в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

После откровений Наргиз музыкальный продюсер Максим Фадеев, который ранее работал с артисткой, назвал экстремистскими ее заявления и призвал ФСБ и МВД проверить дядю певицы — Фарруха Закирова, который активно выступает в России.

«Этот Фаррух Закиров, который „крышует“ весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги», — уточнил продюсер.

В ответ Фаррух Закиров заявил, что он ответственен только за себя и не может влиять на поступки артистки.

«Поэтому теории о том, что я „стою за чем-либо“ или „крышую чьи-либо поступки“, — это абсолютная ложь», — уточнил для NEWS.ru исполнитель.

Музыкальный критик Павел Рудченко в интервью NEWS.ru отметил, что певица Наргиз давно потеряла своих поклонников в России.

«Все, что она творит в последние годы, а также ее позиция воспринимаются в обществе неадекватно. И поэтому я не думаю, что после ее признания о финансировании ВСУ она что-то потеряет, так как это уже произошло», — сказал он.

Что известно о скандалах с Закировой после начала СВО

Певица Наргиз после начала спецоперации неоднократно публиковала в социальных сетях публикации в поддержку Украины и оскорбительно высказывалась в адрес россиян. В мае 2022 года артистке запретили въезд на территорию РФ на 50 лет.

«Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества. Решение принято в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения», — уточнили в Федеральной службе безопасности.

После запрета на въезд в Россию Наргиз Закирова вернулась на свою родину — в Узбекистан, где ее возмутили концерты российских артистов. Так, певица публично обматерила певца Филиппа Киркорова, который выступал в Ташкенте. Поп-король российской эстрады не стал отмалчиваться в ответ.

«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, — и совесть не пригодится», — сказал он исполнительнице.

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