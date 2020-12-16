Певцов заявил о необходимости захоронить тело Ленина

Тело Владимира Ленина необходимо захоронить, сказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru актёр Дмитрий Певцов.
Конечно, нужно захоронить. Но он не спроста лежит на Красной площади. Наш президент – православный человек – он знает. Помимо Ленина, у кремлёвской стены большое количество других людей захоронено, но они хотя бы погребены. Конечно, похороны Ленина должны когда-то произойти. Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там, – сказал Певцов.
Певцов известен своей глубокой религиозностью. Актёр затруднился ответить, где именно необходимо захоронить тело Ленина, при этом особо подчеркнул, что этот вопрос необходимо детально обсуждать.
Ранее «Коммунисты России» сравнили тело Ленина в Мавзолее с мощами святых, писал NEWS.ru.