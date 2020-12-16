Певцов заявил о необходимости захоронить тело Ленина

Конечно, нужно захоронить. Но он не спроста лежит на Красной площади. Наш президент – православный человек – он знает. Помимо Ленина, у кремлёвской стены большое количество других людей захоронено, но они хотя бы погребены. Конечно, похороны Ленина должны когда-то произойти. Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там, – сказал Певцов.