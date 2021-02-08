Перова назвала жёстким новый сезон «Последнего героя»

https://static.news.ru/photo/29017704-6a21-11eb-867f-96000091f725_660.jpg Елена Перова Фото: lperova/instagram.com

Новый сезон «Последнего героя» отличается более жёстким подходом продюсеров к организации быта участников, рассказала Елена Перова.

Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жёстче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя — мы идём на игру, — сказала Перова порталу Teleprogramma.pro.

Новый сезон реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» вышел в эфир 6 февраля, съёмки проекта идут в Занзибаре. В числе «чемпионов» в проекте участвуют Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун, писал NEWS.ru.

Ведущей реалити-шоу вновь стала актриса Яна Троянова. В ходе проекта две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в джунглях. Как правило, герои проекта борются со стихией, голодом и опасными животными.