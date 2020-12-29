Пасынок Гафта рассказал о последних днях актёра

https://static.news.ru/photo/38db6a0e-4a5a-11eb-ae54-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Пасынок Гафта Михаил Левитин-младший рассказал о последних днях жизни актёра. По его словам, он старался хотя бы понемногу, но каждый день бывать у знаменитого отчима.

Сын Ольги Остроумовой признаётся, что очень любил Гафта.

Жизнь в нём теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение, — вспоминает пасынок Гафта в интервью KP.RU.

Всё остальное время Гафт дремал или спал. Близкие хорошо знали, что жить ему оставалось недолго. Врачи не скрывали от родственников актёра правды. Знал об этом и сам Гафт, который сильно страдал от этого. Больше всего его удручала физическая беспомощность.

Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он так и не сумел оправиться после июньского инсульта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внебрачный сын Валентина Гафта Вадим, проживающий в Бразилии, намерен претендовать на наследство скончавшегося 12 декабря отца — квартиру в центре Москвы и подмосковную дачу. Художник Никас Сафронов высказался за то, чтобы наследство досталось жене Гафта Ольге Остроумовой, проведшей последние годы вместе с великим артистом.