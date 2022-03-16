«Овсянникова могла облить меня зелёнкой»: Андреева о скандале с плакатом

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева впервые прокомментировала громкую акцию с пацифистским плакатом, с которым 14 марта ворвалась в эфир её передачи редактор Первого канала Марина Овсянникова. Андреева заявила, что выступает за мир, но назвала Овсянникову предательницей и предсказала её скорый отъезд из России. Об этом телеведущая рассказала в ходе онлайн-трансляции мастер-класса «Реперные точки и их влияние на жизнь» в своём Telegram-канале .

Утверждение Марины Овсянниковой о том, что Первый канал якобы лжёт, вызывало глубокое возмущение ведущей.

Меня никто не заставляет говорить неправду! Я никогда не соглашусь с тем, что написала эта женщина: будто мы лжём. У меня нет ни одного судебного иска, мы всегда тщательно проверяем все факты, — объяснила Екатерина Андреева.

Журналистка в деталях рассказала, что произошло в студии программы «Время» 14 марта. По словам Андреевой, Марина Овсянникова легко попала в студию новостей, потому что её «все прекрасно знали и не ожидали от неё ничего подобного». Телеведущая назвала редактора «воровкой на доверии».

В момент, когда она возникла за моей спиной, я сама решила, что не обернусь. Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой. Я её считаю предательницей, — призналась Екатерина Андреева.

По мнению журналистки, со стороны Марины Овсянниковой было бы честнее уволиться, если её личные убеждения расходились с позицией Первого канала. Именно так, рассказала Екатерина Андреева, поступили два других сотрудника информационного вещания, и она с пониманием отнеслась к их ситуации.

Андреева добавила, что, по её сведениям, у Марины Овсянникой есть проживающий за границей бойфренд, к которому она, вероятнее всего, вскоре уедет из России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала Марины Овсянниковой необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.

Во вторник суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам в соцсетях. В настоящий момент Следственный комитет России проводит доследственную проверку её действий в телестудии.

Инцидент на Первом канале произoшёл вечером 14 марта. В ходе прямого эфира программы «Врeмя» за спиной у ведущей Екатeрины Андреевой появилась девушка с плакатом против спецоперации. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Пoзже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала.