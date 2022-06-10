10 июня 1936 года, 86 лет назад была создана легендарная анимационная студия «Союзмультфильм». Считается что инициатива её создания принадлежит лично Сталину. Первоначально студию разместили в бывших православных храмах в Новой слободе и Долгоруковской улице. Уже в 1939 — 1941 годах на студии создаются фильмы, вошедшие впоследствии в «золотой фонд» мирового кинематографа, такие как «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр» или «Бармалей». Всего же за время существования студии, она выпустила более полутора тысяч мультфильмов, получив более четырёхсот международных наград на различных фестивалях. Предприятие пережило кадровый кризис 80-х, Перестройку, развал СССР, попытку рейдерского захвата и прекращение финансирования, но до сих пор существует и делает популярный продукт. Краткая история «Союзмультфильма» — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва».
В мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Посетительница мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва».
Посетительница мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Персонажи «Союзмультфильма»
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва».
Персонажи «Союзмультфильма»
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Персонажи «Союзмультфильма»
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва».
Персонажи «Союзмультфильма»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Поезд «Союзмультфильм». Поезд «Союзмультфильм» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва».
Поезд «Союзмультфильм». Поезд «Союзмультфильм» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва».
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва».
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: РИА Новости
Художник-мультипликатор Вячеслав Шилобреев работает над сказкой «Поди туда не знаю куда». Киностудия «Союзмультфильм»
Фото: РИА Новости.
Художник-мультипликатор Вячеслав Шилобреев работает над сказкой «Поди туда не знаю куда». Киностудия «Союзмультфильм»
Фото: РИА Новости
Ассистент режиссера Бориса Дежкина мультипликационного фильма «Таланты и поклонники» Раиса Макарова. Киностудия «Союзмультфильм»
Фото: РИА Новости.
Ассистент режиссера Бориса Дежкина мультипликационного фильма «Таланты и поклонники» Раиса Макарова. Киностудия «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press.
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press.
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время презентации новых проектов киностудии «Союзмультфильм»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва».
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время презентации новых проектов киностудии «Союзмультфильм»
Фото: Социальные сети
Кадр из мультфильма «В Африке жарко» 1936 г.
Фото: Социальные сети.
Кадр из мультфильма «В Африке жарко» 1936 г.
Фото: Global Look Press
Puma Suede в коллаборации с «Союзмультфильм»
Фото: Global Look Press.
Puma Suede в коллаборации с «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look.
Работа анимационной студии «Союзмультфильм»
Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва»
Первый лицензионный форум «Союзмультфильма» в Гостинице «Украина»
Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва».
Первый лицензионный форум «Союзмультфильма» в Гостинице «Украина»
Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева
Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва».
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева