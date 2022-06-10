10 июня 1936 года, 86 лет назад была создана легендарная анимационная студия «Союзмультфильм». Считается что инициатива её создания принадлежит лично Сталину. Первоначально студию разместили в бывших православных храмах в Новой слободе и Долгоруковской улице. Уже в 1939 — 1941 годах на студии создаются фильмы, вошедшие впоследствии в «золотой фонд» мирового кинематографа, такие как «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр» или «Бармалей». Всего же за время существования студии, она выпустила более полутора тысяч мультфильмов, получив более четырёхсот международных наград на различных фестивалях. Предприятие пережило кадровый кризис 80-х, Перестройку, развал СССР, попытку рейдерского захвата и прекращение финансирования, но до сих пор существует и делает популярный продукт. Краткая история «Союзмультфильма» — в фотогалерее NEWS.ru

В мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва». В мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ

Посетительница мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва». Посетительница мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ

Персонажи «Союзмультфильма»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва». Персонажи «Союзмультфильма»

Персонажи «Союзмультфильма»

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва». Персонажи «Союзмультфильма»

Поезд «Союзмультфильм». Поезд «Союзмультфильм» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва». Поезд «Союзмультфильм». Поезд «Союзмультфильм» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва». Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва». Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Художник-мультипликатор Вячеслав Шилобреев работает над сказкой «Поди туда не знаю куда». Киностудия «Союзмультфильм»

Фото: РИА Новости. Художник-мультипликатор Вячеслав Шилобреев работает над сказкой «Поди туда не знаю куда». Киностудия «Союзмультфильм»

Ассистент режиссера Бориса Дежкина мультипликационного фильма «Таланты и поклонники» Раиса Макарова. Киностудия «Союзмультфильм»

Фото: РИА Новости. Ассистент режиссера Бориса Дежкина мультипликационного фильма «Таланты и поклонники» Раиса Макарова. Киностудия «Союзмультфильм»

Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press. Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press. Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время презентации новых проектов киностудии «Союзмультфильм»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва». Министр культуры РФ Владимир Мединский во время презентации новых проектов киностудии «Союзмультфильм»

Кадр из мультфильма «В Африке жарко» 1936 г.

Фото: Социальные сети. Кадр из мультфильма «В Африке жарко» 1936 г.

Puma Suede в коллаборации с «Союзмультфильм»

Фото: Global Look Press. Puma Suede в коллаборации с «Союзмультфильм»

Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look. Работа анимационной студии «Союзмультфильм»

Первый лицензионный форум «Союзмультфильма» в Гостинице «Украина»

Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва». Первый лицензионный форум «Союзмультфильма» в Гостинице «Украина»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева

Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва». Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Слащева