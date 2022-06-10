10 июня 1936 года, 86 лет назад была создана легендарная анимационная студия «Союзмультфильм». Считается что инициатива её создания принадлежит лично Сталину. Первоначально студию разместили в бывших православных храмах в Новой слободе и Долгоруковской улице. Уже в 1939 — 1941 годах на студии создаются фильмы, вошедшие впоследствии в «золотой фонд» мирового кинематографа, такие как «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр» или «Бармалей». Всего же за время существования студии, она выпустила более полутора тысяч мультфильмов, получив более четырёхсот международных наград на различных фестивалях. Предприятие пережило кадровый кризис 80-х, Перестройку, развал СССР, попытку рейдерского захвата и прекращение финансирования, но до сих пор существует и делает популярный продукт. Краткая история «Союзмультфильма» — в фотогалерее NEWS.ru