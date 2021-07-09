Никас Сафронов заявил о деградации молодёжи из-за TikTok

Художник Никас Сафронов заявил о деградации российской молодёжи. Он уверен, что молодые люди забыли о том, что в мире есть много интересного, чем можно увлечься, помимо видео в соцсети TikTok. По его словам, так россияне тянутся к Западу, но берут худшее, передаёт «Вечерняя Москва».

Нынешнее поколение не получает тех знаний, которые должно получать. Мы родились после войны, воспитывались на литературе аристократов: на Иване Тургеневе, Александре Пушкине, Льве Толстом, Михаиле Лермонтове и многих других. Сегодня из молодёжи мало кто знает этих великих писателей, потому что просто-напросто не читает, — заметил художник.

Сафронов считает, что молодые люди, попадая в Интернет, увлекаются чужой историей и теряют исторические корни. Поэтому к помешанности нынешнего поколения на «тиктоках», «инстаграме» и лайках художник относится плохо.

Это всё пустота, хайп. Каждый изощряется как может. Люди опускаются всё ниже и ниже. Думают, что бы ещё такого сделать, чтобы всех шокировать и тем самым получить лишний лайк, — сказал Сафронов.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Кормухина осудила поющих блогеров. Она заявила, что не встанет на одну сцену «с дебилом, который гордится своим дебилизмом». Таким образом исполнительница поддержала свою коллегу Ларису Долину, которая в апреле жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал.