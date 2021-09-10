Невестка Ланового рассказала, как Розенбаум чуть не подрался с его сыном

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Пользователи Интернета застыдили канадского певца Джастина Бибера за речь на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA) в Нью-Йорке, которую победивший в номинации «Исполнитель года» артист произнёс со сцены. Поклонники заметили, что исполнитель не поблагодарил и даже не приобнял свою супругу Хейли Бибер. Критику со стороны зрителей премии собрал британский таблоид The Sun.

Примечательно, что Бибер перечислил в своей речи многих: певец благодарил своих брата и сестру, родителей, бабушек и дедушек, поклонников. При этом о Хейли не было сказано ни слова. «Джастин Бибер,...