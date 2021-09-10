16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Невестка Ланового рассказала, как Розенбаум чуть не подрался с его сыном

13:15, 13 сентября 2021
Невестка Ланового рассказала, как Розенбаум чуть не подрался с его сыном Александр Розенбаум Фото: rozenbaum.ru/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ольга Коротина-Гессе, невестка народного артиста СССР Василия Ланового, рассказала, как отмечающий 13 сентября 70-летие Александр Розенбаум чуть не подрался с сыном актёра Сергеем. В беседе с NEWS.ru она призналась: это произошло после того, как Розенбаум «набросился» на Василия Ланового со спины.

Однажды Василий Семёнович приезжал с концертом в Санкт-Петербург. Успешно выступил. Поздно вечером мы с Серёжей (Сергей Лановой — покойный младший сын Василия Ланового и муж Коротиной-Гессе. — NEWS.ru) провожали его на железнодорожном вокзале. Вдруг сзади на Василия Семёновича кто-то набросился. Сергей опешил и уже хотел схватить наглеца за грудки. А это... Розенбаум. Тоже на поезд спешил. Был счастлив, что случайно встретил друга, — поделилась Ольга.

Невестка Василия Ланового добавила, что артист и певец обменялись парой анекдотов, похохотали и дружно вошли в вагон.

Не было ощущения, что одному народному артисту (Розенбауму. — NEWS.ru) тогда было за 60 лет, второму — почти под 80. Будто встретились мальчишки: шкодные, весёлые, абсолютно без возраста, — отметила Коротина-Гессе.

Ранее стало известно, что актриса Ирина Купченко, вдова Василия Ланового, сильно обиделась на телеведущего Бориса Корчевникова. Причиной этого стала программа, посвящённая обстоятельствам смерти умершего в 2013 году сына Ланового и Купченко Сергея.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео