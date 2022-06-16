Netflix организует «турнир на выживание» по мотивам «Игры в кальмара»

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix объявил о наборе участников в новое реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Проект будет называться Squid Game: The Challenge. Принять в нем участие сможет любой человек, владеющий английским языком, говорится в сообщении, опубликованном на сайте шоу.

Вице-президент Netflix Брэндон Ригг рассказал, что на создание проекта его вдохновил успех первого сезона оригинального сериала.

«Игра в кальмара» покорила мир благодаря захватывающей истории режиссера Хвана и культовым кадрам. Мы благодарны ему за поддержку, поскольку мы превращаем вымышленный мир в реальность в этом масштабном соревновании и социальном эксперименте, — приводит Variety его слова.

Создатели проекта отмечают, что эти соревнования станут самыми масштабными, а денежный приз никого не оставит равнодушным.

С самым большим составом в истории реалити-шоу, 456 реальных игроков войдут в игру в погоне за судьбоносным денежным призом в размере $4,56 млн долларов. Есть ли у вас что требуется, чтобы выиграть Squid Game?, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отличие от игроков, принимавших участие в игре в сериале «Игра в кальмара», участники нового реалити-шоу не погибнут. Для них «худшая судьба — вернуться домой с пустыми руками».

Ранее компания Netflix анонсировала выход второго сезона южнокорейского сериала в жанре выживания «Игра в кальмара», выпустив по этому поводу десятисекундный ролик в Twitter.