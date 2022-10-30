Оперная певица Яна Меликаева выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
«Юноша из Баку покоряет мир» — этот заголовок в журнале «Огонек» в свое время стал пророческим для великого певца и композитора Муслима Магомаева. 17 августа исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного исполнителя.
Концерт, посвященный юбилею народного артиста СССР, прошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» 29 октября. Известные и полюбившиеся всем песни исполнили Лев Лещенко, Григорий Лепс, Валерия, Эмин, Александр Серов. На сцене выступили Владимир Винокур, Зара, группа «Земляне», Александр Панайотов, A’STUDIO, Денис Клявер, Аскар Абдразаков и другие.
Подробнее о гостях и атмосфере вечера — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители перед концертом, приуроченным к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие Татьяна Веденеева и Владимир Березин на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие Татьяна Веденеева и Владимир Березин на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Аскар Абдразаков выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Аскар Абдразаков выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Женисбек Пиязов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Женисбек Пиязов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Эльчин Азизов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Эльчин Азизов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперная певица Тамара Касумова выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперная певица Тамара Касумова выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперные певцы Татьяна и Дамир Закировы выступают на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперные певцы Татьяна и Дамир Закировы выступают на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пианист Владимир Свердлов-Ашкенази выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пианист Владимир Свердлов-Ашкенази выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт, приуроченный к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Ильхам Назаров выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперный певец Ильхам Назаров выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Эмиль Кадыров выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Эмиль Кадыров выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Панайотов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Панайотов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, певица Анастасия Макеева выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, певица Анастасия Макеева выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вокальный дуэт «ЭЛиПС» Эльгиза Каражанова выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вокальный дуэт «ЭЛиПС» Эльгиза Каражанова выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Серов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Серов выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Таисия Повалий во время выступления на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Таисия Повалий во время выступления на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Детский театр «Домисолька» во время выступления на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Детский театр «Домисолька» во время выступления на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Муслима Магомаева, оперная певица Тамара Синявская отвечает на вопросы журналистов во время интервью после окончания концерта, приуроченного к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова Муслима Магомаева, оперная певица Тамара Синявская отвечает на вопросы журналистов во время интервью после окончания концерта, приуроченного к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Бедрос Киркоров после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Бедрос Киркоров после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР Владимир Винокур после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР Владимир Винокур после концерта, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева