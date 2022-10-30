Несравненный Магомаев: концерт к юбилею певца прошел в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперная певица Яна Меликаева выступает на концерте, приуроченном к 80-летию певца и композитора Муслима Магомаева

«Юноша из Баку покоряет мир» — этот заголовок в журнале «Огонек» в свое время стал пророческим для великого певца и композитора Муслима Магомаева. 17 августа исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного исполнителя.

Концерт, посвященный юбилею народного артиста СССР, прошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» 29 октября. Известные и полюбившиеся всем песни исполнили Лев Лещенко, Григорий Лепс, Валерия, Эмин, Александр Серов. На сцене выступили Владимир Винокур, Зара, группа «Земляне», Александр Панайотов, A’STUDIO, Денис Клявер, Аскар Абдразаков и другие.

Подробнее о гостях и атмосфере вечера — в фотоматериале NEWS.ru.