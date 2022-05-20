Не мешать музыку и политику: солист «Крематория» обратился к Шевчуку Солист «Крематория» Григорян о скандале с Шевчуком: «Нельзя мешать музыку и политику»

Юрий Шевчук / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Солист группы «Крематорий» Армен Григорян в разговоре с NEWS.ru отреагировал на скандал с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. На российского исполнителя составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе 18 мая. По мнению Григоряна, на сцене нельзя мешать музыку и политику.

Нельзя мешать музыку и политику. Если ты музыкант — играй музыку, никаких политических лозунгов на сцене быть не должно. Если очень хочется, можно вступить в партию и вещать как хочешь, — заявил Григорян.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после выступления представители правоохранительных органов в течение часа вели беседу с Шевчуком по поводу его высказываний.

20 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что против Шевчука могут возбудить уголовное дело. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшие дни.