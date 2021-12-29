Назван секс-символ 2021 года среди музыкантов

Солист группы Måneskin Дамиано Давид стал секс-символом 2021 года, сообщает издание «Слово и Дело», составившее рейтинг топ-персон и событий года. Трендом 2021-го в культуре стали гендерные вопросы, культура отмены и проблемы насилия — эти темы затрагивали создатели всех фильмов-ремейков. В рейтинг важных событий в музыке журналисты включили альбом Oxxxymiron «Красота и Уродство», а также альбом Адель «30».

В этом году Италия выиграла не только чемпионат мира по футболу, но и Евровидение. Приз забрала группа Måneskin, которая один за другим стала выпускать вирусные треки. Нашу страну представляла Манижа, но вокруг неё разворачивались скорее идеологические скандалы. А вот вокруг Дамиано Давида из Måneskin — нет. Тут всё очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нём до сих пор мечтают девочки из TikTok, — сообщило издание.

Фильмом года, по версии издания, стал «Человек-Паук: Нет пути домой». Журналисты особо отметили его рекламную кампанию со слитыми в Сеть кадрами со съёмок. Интервью года признан разговор Ксении Собчак с рэпером Моргенштерном, хайпом года — сериал «Игра в кальмара».

Ранее член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Навка назвала экс-фигуристку 27-летнюю Наталью Забияко новым секс-символом проекта. Она заявила, что бывшая спортсменка очень яркая, красивая, божественная и сексуальная.

Забияко, завершившая спортивную карьеру в 2020 году, за кулисами призналась, что выросла на проекте «Ледниковый период» и всегда мечтала принять в нём участие.