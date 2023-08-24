«Наше кино с этим справится»: Охлобыстин об экранизации своей новой книги Охлобыстин заявил, что рассчитывает на экранизацию книги «Великая тушинская зга»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин признался, что в будущем рассчитывает на экранизацию своего нового романа «Великая тушинская зга». Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru в рамках презентации новой книги, Охлобыстин подчеркнул, что для постановки фильма по ней не требуется большого количества спецэффектов, а потому «наше кино должно с этим справиться».

Я надеюсь, что когда-нибудь это может быть удастся, потому что там не так много компьютерной графики. Наше кино должно с этим справиться, — сказал он.

Действие романа «Великая тушинская зга» будет происходить в мире, где прошлое и будущее слились в одно запредельное настоящее в фантастических реалиях Москвы 1980-х годов.

Ранее сообщалось, что режиссер Виктор Гинзбург приступил к работе над фильмом по мотивам романа S.N.U.F.F. Виктора Пелевина. По данным сервиса «Кинопоиск», экранизация романа находится на ранней стадии разработки. Гинзбург приобрел права на два романа Пелевина в 2018 году. В основе сюжета S.N.U.F.F. лежит противостояние двух государств в постапокалиптическом мире.