Режиссер Гинзбург планирует экранизировать еще один роман Пелевина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Виктор Гинзбург

Режиссер Виктор Гинзбург приступил к работе над фильмом по мотивам романа S.N.U.F.F. Виктора Пелевина, узнал «Кинопоиск». Источник сервиса сообщает, что экранизация романа находится на ранней стадии разработки. О сроках релиза на данный момент неизвестно.

Гинзбург приобрел права на два романа Пелевина в 2018 году. В основе сюжета S.N.U.F.F. лежит противостояние двух государств в постапокалиптическом мире.

Режиссер уже предпринимал попытку экранизации романа писателя. Речь идет об «Ампир V». Фильм так и не вышел на большие экраны в России, так как его ранняя версия была опубликована в Сети до релиза. Несмотря на это, Гинзбург все же решил представить свое детище на канадском фестивале Fantasi.

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